La tranquila rutina de una familia en Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, Argentina, se vio interrumpida por un hecho de violencia indigante. Harry, un perro Jack Russell terrier de 9 años, que cumplía una función esencial como apoyo emocional para una niña con epilepsia, fue brutalmente asesinado por un vecino. El motivo del ataque: el animal habría orinado en su auto.

El lamentable suceso ocurrió el jueves 26 de junio, cerca de las 18:00. Harry desapareció de su casa, ubicada en el barrio privado Los Molles, lo que llevó a sus dueños a iniciar una intensa búsqueda que se extendió durante toda la noche. Al día siguiente, la familia enfrentó la peor noticia: el cuerpo sin vida del perro fue hallado bajo un arbusto frente a su domicilio, con una herida de bala en el pecho que confirmaba la tragedia.

Hombre asesina a la mascota de una niña con epilepsia y amenaza de muerte al resto de su familia

Germán, padre de la niña que padece epilepsia, contó que el propio autor del crimen admitió haber matado al perro como represalia porque había orinado en su vehículo. También detalló que el agresor amenazó con el arma utilizada en el ataque tanto a Marta, la madre de la niña, como a él y a otros integrantes de la familia.

“El perro fue elegido especialmente para mi hija, lo buscamos porque es una característica propia de la raza Jack Russell”, señaló Germán en declaraciones al medio ElDoce.tv, resaltando el rol fundamental de Harry como apoyo emocional para la menor.

Además, señaló que jamás hubo un conflicto previo ni advertencia por parte del vecino, a pesar del tiempo que llevan viviendo en la misma zona. “Salvo algún saludo ocasional, nunca hubo una conversación”, indicó.

Harry como soporte emocional de la menor con epilepsia

Harry había sido adiestrado como perro de asistencia para la hija mayor de la familia, quien sufre de epilepsia. “Ella dormía con él. El perro detectaba las crisis antes de que comenzaran. La ayudaba a incorporarse o a tranquilizarse. Era una parte fundamental de su tratamiento”, relató el padre con evidente emoción.

El impacto de la muerte del can fue devastador para toda la familia. Las tres hijas de Germán se niegan a salir a la calle por temor a sufrir un ataque por parte del mismo vecino. “Mi esposa no puede conciliar el sueño. Mis hijas no quieren salir ni al patio. Estamos viviendo encerrados, con miedo de que vuelva a disparar”, expresó Germán.

Los cargos que enfrenta el agresor y asesino de la mascota

El caso ya está siendo tratado por la Justicia. “En lo judicial, ya fue supuestamente procesado, es decir, se encuentra imputado en el tribunal de Río Tercero, bajo la jurisdicción del juez Carvallo”, informó Germán, padre de la niña.

El responsable enfrenta cargos tanto por la muerte del perro como por haber amenazado a la familia. “Obviamente, no solo se lo acusa por matar al animal, también por las amenazas que dirigió contra nosotros”, confirmó.

La familia, profundamente afectada por la pérdida, se dedica a acompañar emocionalmente a la menor, quien quedó sin su fiel compañero. “Respecto a lo de mi hija, está teniendo contención familiar, de amigos, expresó Germán, y añadió. “Estamos evaluando si será necesario algún tipo de terapia o lo que ella necesite para atravesar este momento”.