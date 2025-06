Vishwash Ramesh fue dado de alta tras cinco días internado en Ahmedabad tras accidente de Air India. Foto: EFE/The Times Of India. | EFE/The Times Of India

Vishwash Ramesh fue dado de alta tras cinco días internado en Ahmedabad tras accidente de Air India. Foto: EFE/The Times Of India. | EFE/The Times Of India

El pasado 12 de junio, el vuelo AI-171 de Air India, con destino a Londres, se estrelló justo después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad. De los 280 pasajaros, Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, fue el único que logró sobrevivir al impacto. Actualmente vive marcado por una devastadora pérdida. Su hermano, Ajay Kumar Ramesh, falleció a solo unos metros de él, únicamente separado por el pasillo del avión.

En una entrevista para The Sun, Vishwash rompió el silencio y reveló los instantes más críticos del accidente. Desde su rescate milagroso hasta su lucha desesperada por rescatar a su hermano, la declaración del único sobreviviente muestra el aspecto más humano de una catástrofe que impactó a toda la India.

El desgarrador testimonio del sobreviviente sobre su hermano fallecido y la compra de los boletos

Vishwash y Ajay Ramesh intentaron viajar juntos en la misma fila del vuelo AI-171. Sin embargo, al momento de reservar los boletos, ya no quedaban asientos juntos disponibles. Ajay fue ubicado en el asiento 11J, mientras que Vishwash quedó en el 11A, separados por el pasillo. La diferencia parecía mínima, pero fue determinante: uno sobrevivió, el otro murió en el impacto.

Tras escapar del avión en llamas, Vishwash intentó volver a entrar para rescatar a su hermano, pero no tuvo éxito. “Si hubiéramos estado sentados juntos, tal vez los dos estaríamos vivos”, dijo. El dolor lo consume: “Lo perdí frente a mis ojos. Ahora pienso constantemente: ‘¿Por qué no pude salvar a mi hermano?’”. La asignación de asientos, un detalle logístico, se transformó en el punto de quiebre de su historia. “Desearía no estar vivo”, concluyó.

El milagro de sobrevivir: ¿Cómo escapó del avión en llamas?

Vishwash recuerda con claridad el momento en que todo cambió. El Boeing 787 comenzó a perder altitud poco después del despegue. “Se sintió como si algo se hubiera atascado y las luces comenzaron a parpadear. Todo ocurrió en segundos”, relató. El avión terminó estrellándose contra un edificio cercano a un colegio médico, provocando una explosión devastadora.

Gracias a su cercanía a la salida de emergencia, Vishwash logró desabrocharse el cinturón y arrastrarse por una abertura del fuselaje. “Usé mi pierna para empujar y salir. Todos a mi alrededor estaban muertos o muriendo. Aún no entiendo cómo escapé”, declaró. Su instinto, rapidez y posición en el avión fueron claves para sobrevivir a uno de los peores desastres aéreos en la historia reciente de la India.