Así es la Casa de Botellas en Michigan, ícono del reciclaje creativo y símbolo cultural de Michigan, hecha con 60.000 botellas

En el condado de Manistee, en el estado de Michigan, se encuentra una casa muy particular que no podemos considerar una estructura tradicional. Se trata de La Casa de Botellas de Kaleva levantada en el año 1941.

La construcción es una prueba clara del modo en el que se puede poner en práctica la combinación entre creatividad y consciencia ambiental por medio del reciclaje, dando como resultado una construcción excepcional. Este museo formado por 60.000 botellas de cristal defectuosas, también es la historia de una comunidad creativa de inmigrantes quienes llevaron a cabo el proyecto con sus propias manos.

Ahora la casa es un museo el cual cuenta la historia finlandesa-estadounidense. Foto: tripadvisor

Cómo se construyó La Casa de Botellas

La historia de la Casa de Botellas de Kaleva se remonta a John Makinen, un inmigrante finlandés que después de llegar hasta Michigan y de haber fundado la Northwestern Bottling Works Co se encontró con las botellas defectuosas que no contaban con posibilidad de ser vendidas. La intención de Makinen era el de reciclar aquellas botellas defectuosas, fue en ese momento cuando se le ocurrió usarlas para levantar su hogar, un lugar donde no hay sólo funciones prácticas sino que también hay un valor visual que sorprende por la construcción.

La casa no es, hoy en día, sólo una casa, sino un museo que rinde homenaje a la cultura finlandesa-estadounidense. Desde su adquisición por parte de la Sociedad Histórica de Kaleva en 1983, el lugar mantiene su legado como patrimonio cultural mediante exposiciones que invitan a la reflexión y que ilustran la vida de los primeros colonos finlandeses que llegaron a estas tierras.

Un Diseño Moderno y Artístico

La Casa de Botellas es una obra arquitectónica. Makinen diseñó cada fachada de manera cuidadosa, valiéndose de solo botellas para crear formas y una construcción de colorido excepcional. Los envases, puestos de lado y buscando las marcas de la parte exterior, generan un juego de luces que cambia la personalidad de la casa cada vez que rota el día. En el porche, una inscripción en botellas de color marrón y verde que dice "Happy Home" muestra lo cálido del lugar que te das la bienvenida.

Un Legado Cultural

A pesar de que John Makinen nunca habitó la casa, su legado sobrevive. Makinen falleció en 1942, un año después de finalizar la construcción de la casa, pero su familia la habitó durante más de cuarenta años. En 1983, la Kaleva Historical Society comenzó la tarea de preservar la propiedad y, posteriormente, convirtió la casa en un museo que muestra los aspectos de la historia general, de la agricultura, de los negocios de la comunidad finlandesa entre otros aspectos culturales. La Casa de Botellas de Kaleva se encuentra catalogada en el Registro Nacional de Lugares Históricos, lo cual es una característica importante de su valor cultural y arquitectónico.

Visitas y Exposiciones

La Casa de Botellas de Kaleva está abierta al público todos los sábados y domingos entre las 12:00 y las 16:00 horas. En el curso de estas visitas, los visitantes pueden ver las exposiciones que ofrecen información sobre los colonos finlandeses y sobre la historia de la zona; una construcción con un diseño insólito y una historia rica que proporcionó a la Casa Botellas de Kaleva el estatus de un lugar turístico muy atractivo para quienes desean obtener información sobre la cultura finlandesa-estadounidense y el reciclaje.

En un mundo como el actual, donde es cada vez más importante la sostenibilidad y la creatividad, la Casa de Botellas de Kaleva es una innovadora luz de ideas, un museo que mantiene la historia de una comunidad y a la vez alienta a las futuras generaciones a ser creativas pensando en el reciclaje y la reutilización de los materiales.