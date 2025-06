USCIS no te dará la ciudadanía americana: inmigrantes con Green Card no serán naturalizados sin estos requisitos

USCIS no te dará la ciudadanía americana, a pesar de tener la Green Card, de no cumplir con ciertos requisitos. | Cibercuba/La Opinión

USCIS no te dará la ciudadanía americana, a pesar de tener la Green Card, de no cumplir con ciertos requisitos. | Cibercuba/La Opinión

El proceso para obtener la ciudadanía americana no es automático para los titulares de la Green Card, y muchos inmigrantes podrían ser excluidos si no cumplen con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). A pesar de que la residencia permanente es un primer paso importante, la ciudadanía americana solo se logra si se cumplen ciertas condiciones.

La naturalización no es una garantía automática solo por tener una Green Card, como ocurre con muchos inmigrantes que no entienden las complejidades del proceso. Existen requisitos específicos relacionados con la residencia continua, la presencia física en el país y otros factores, que de no cumplirse, pueden ocasionar la denegación de la solicitud.

¿Qué requisitos debe tener un inmigrante con Green Card para obtener la ciudadanía americana?

El USCIS establece una serie de requisitos de naturalización que los inmigrantes con Green Card deben cumplir antes de ser considerados para la ciudadanía americana. Uno de los criterios más importantes es haber residido de manera continua en Estados Unidos por un mínimo de cinco años como residente permanente legal. Para aquellos que están casados con ciudadanos estadounidenses, este periodo puede reducirse a tres años.

Además de la residencia continua, el USCIS exige que el solicitante haya estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos 30 meses de los últimos cinco años, o 18 meses en los últimos tres años si está casado con un ciudadano estadounidense. Es fundamental que el inmigrante con Green Card haya mantenido su residencia permanente en Estados Unidos y que no haya interrumpido su estadía por ausencias prolongadas fuera del país.

¿Qué establece USCIS respecto a obtener la ciudadanía americana?

El USCIS regula detalladamente el proceso de naturalización y la manera en que los inmigrantes con Green Card deben cumplir con los requisitos para la ciudadanía. Uno de los factores determinantes para que una solicitud sea aceptada es demostrar la presencia continua en Estados Unidos. Esto significa que los solicitantes no deben haber permanecido fuera del país por más de seis meses seguidos sin tener pruebas de que mantenían su vínculo con Estados Unidos.

Si un residente permanente legal se ausenta por más de seis meses pero menos de un año, se presume que ha interrumpido su residencia continua, y el solicitante deberá presentar pruebas que refuten esta presunción, como registros de empleo o contratos de arrendamiento en Estados Unidos. Por otro lado, las ausencias de un año o más automáticamente interrumpen la residencia continua, lo que obliga a reiniciar el conteo del tiempo de residencia requerido.

¿Cómo perder la ciudadanía americana en Estados Unidos?

Aunque la obtención de la ciudadanía es un proceso que involucra ciertos requisitos de inmigración, también existen factores que pueden llevar a la pérdida de esta nacionalidad una vez obtenida. La exclusión de naturalización también es posible para aquellos que no cumplen con los criterios establecidos por el USCIS, como ausencias prolongadas, no cumplir con el tiempo de residencia continuo o infringir ciertas leyes migratorias y penales.

En este sentido, si un inmigrante no cumple con las condiciones de presencia física en Estados Unidos o comete alguna infracción significativa durante el proceso, su solicitud de naturalización puede ser rechazada. Este rechazo podría significar que el solicitante pierde la oportunidad de obtener la ciudadanía americana y, en algunos casos, incluso su estatus de residente permanente podría verse afectado.