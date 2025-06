Maduro señala a EE. UU. como responsables de la inestabilidad en Colombia: “quieren derrocar al Gobierno progresista de Gustavo Petro”

En una reciente alocución televisiva, Nicolás Maduro afirmó que existe una conspiración internacional orquestada desde Estados Unidos para provocar un cambio de régimen en Colombia. Según el mandatario venezolano, el presunto plan tiene como principal impulsor al senador estadounidense Marco Rubio, quien, asegura, estaría dirigiendo acciones destinadas a fomentar el caos mediante la violencia armada.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en el marco de una creciente ola de ataques armados en territorio colombiano. Maduro relacionó estos hechos con lo que describió como un “proyecto político de desestabilización” cuyo blanco sería el presidente colombiano Gustavo Petro, al que calificó como un líder progresista amenazado por intereses externos.

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre la ola de violencia en Colombia?

Durante su discurso, transmitido por medios oficiales venezolanos, Nicolás Maduro afirmó que las recientes agresiones armadas en Colombia formarían parte de una estrategia internacional para derrocar al Gobierno de Gustavo Petro. El mandatario venezolano hizo referencia específica al atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, así como a los ataques registrados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

“Ustedes ven lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Han activado un plan para derrocar al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio, de Estados Unidos, y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al Gobierno progresista del presidente Gustavo Petro”, expresó Maduro.

El gobernante aseguró que esta operación no responde a hechos aislados, sino a una acción sistemática. A su juicio, la violencia tiene como finalidad crear una sensación de ingobernabilidad, debilitando la credibilidad de las instituciones colombianas. Hasta el momento, ni el senador Marco Rubio ni el Departamento de Estado de EE. UU. han emitido una respuesta oficial ante estas acusaciones.

¿Qué refuerzos hará Nicolás Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Como parte de su discurso, Nicolás Maduro también ordenó fortalecer los sistemas de seguridad interna, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia, como parte de su respuesta a la supuesta amenaza externa. En este contexto, mencionó al estado Zulia, una región clave por su cercanía geográfica con el país vecino y por ser una de las más afectadas por el crimen organizado.

“Es tan importante que nosotros afinemos los instrumentos que tiene la sociedad venezolana en perfecta fusión popular, militar, policial, ahora con el gobernador Luis Calderón, en el Zulia, para que el Zulia sea territorio libre de sicarios, de mafia, de narco”, señaló el mandatario.

Además, Maduro enfatizó que no habrá tolerancia ante actividades delictivas, independientemente del cargo o identidad de los involucrados. “Y el que se coma la luz para el pote, compadre. No me importa cómo se llame. No me importa el cargo que tenga. Caiga quien caiga, mano dura al delito y a la criminalidad”, puntualizó.

¿Qué está pasando en Colombia?

Colombia enfrenta un clima de inestabilidad creciente debido a múltiples hechos violentos que han sacudido distintas regiones del país. En los primeros días de junio, se registraron ataques armados en Cauca y Valle del Cauca, dos departamentos con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

Uno de los incidentes más relevantes fue el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien salió ileso pero denunció que el ataque tenía fines políticos. Estos hechos han generado preocupación dentro y fuera del país, especialmente ante la falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno colombiano sobre posibles vínculos o responsabilidades.

La controversia se amplificó luego de que Gustavo Petro no se pronunciara públicamente sobre las elecciones presidenciales venezolanas celebradas a mediados de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por numerosos gobiernos en América Latina y organismos internacionales. Este silencio ha sido interpretado por sectores opositores en Colombia como una muestra de afinidad política entre Petro y Maduro, alimentando la hipótesis de un entendimiento bilateral no oficial.