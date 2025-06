¡No cometas estos errores! La Guardia Civil advierte de multas de hasta 500 euros a pasajeros que incumplan normas dentro del coche

La Guardia Civil España ha lanzado una advertencia contundente dirigida a los pasajeros de vehículos: no solo el conductor está obligado a respetar las normas de circulación. Según han precisado medios como 20 Minutos, determinadas infracciones cometidas por los ocupantes pueden acarrear multas en España de hasta 500 euros, incluso sin que el conductor sea penalizado.

El aviso se enmarca en una campaña impulsada junto a la Dirección General de Tráfico (DGT) para reducir el número de accidentes de tráfico en España causados por distracciones dentro del habitáculo. Las autoridades buscan generar conciencia sobre el rol activo que deben asumir todos los ocupantes del vehículo en materia de seguridad vial.

El cinturón, una obligación para todos los ocupantes

Una de las infracciones más frecuentes, y también más ignoradas por los pasajeros, es no utilizar el cinturón de seguridad. El Reglamento General de Circulación establece de forma clara que todos los ocupantes deben llevarlo abrochado, sin importar su ubicación en el coche o la duración del trayecto.

La multa por viajar sin cinturón asciende a 200 euros, una sanción que recae directamente sobre el pasajero y no conlleva pérdida de puntos para el conductor. No obstante, representa un riesgo elevado de lesiones graves o mortales en caso de colisión. En 2023, la DGT reportó que más del 20% de las víctimas mortales en siniestros viales no llevaban puesto el cinturón.

Además, la Guardia Civil España ha reforzado los controles tanto en vías urbanas como interurbanas para identificar este tipo de conductas, que suelen normalizarse en trayectos cortos o durante desplazamientos familiares.

Conductas peligrosas dentro del coche: acciones que sí se sancionan

Más allá del cinturón, existen múltiples comportamientos que pueden derivar en multas en España a pasajeros. Estas acciones, aunque muchas veces se consideran inofensivas, son valoradas por los agentes como conductas negligentes que comprometen la concentración del conductor o ponen en peligro la estabilidad del vehículo. Entre las más frecuentes destacan:

Sacar el brazo, la mano o la cabeza por la ventanilla

Cambiarse de asiento durante la marcha

Gritar, discutir o usar dispositivos electrónicos a alto volumen

Pasar objetos al conductor o manipular la palanca de cambios

Tocar el volante mientras el vehículo está en movimiento

Estas infracciones pueden conllevar sanciones desde 100 hasta 500 euros, dependiendo del nivel de peligrosidad y del contexto. La Guardia Civil España recuerda que la valoración final queda a discreción del agente, quien debe interpretar si el comportamiento ha interferido o podido interferir en la conducción.

Según la DGT, las distracciones internas están detrás del 31% de los siniestros con víctimas en las carreteras españolas. Por ello, la normativa clasifica estas acciones como interferencias directas en la conducción, lo que justifica las sanciones más elevadas.

Multas a pasajeros: lo que debes saber

El criterio de los agentes para sancionar a los pasajeros se basa en la observación directa de las acciones y su efecto en la conducción. No es necesario que el vehículo esté implicado en un accidente o que haya sido detenido en un control para emitir la multa. Si el comportamiento se considera una amenaza para la seguridad, la Guardia Civil España puede actuar de inmediato.

En casos graves, como cuando un pasajero manipula el volante o distrae al conductor de forma evidente, la infracción puede alcanzar la sanción máxima de 500 euros. Este tipo de actuaciones no solo ponen en riesgo la integridad de los ocupantes del vehículo, sino también la de otros usuarios de la vía.

La DGT ha insistido en que todos los ocupantes de un coche tienen responsabilidades. Ya no se trata solo de sancionar, sino de evitar accidentes de tráfico en España que puedan tener consecuencias fatales por imprudencias evitables dentro del vehículo.