El 16 de mayo de 2013, la vida de Christine Caron, una ciudadana de Canadá, dio un giro inesperado. Mientras jugaba con sus cuatro mascotas, Buster, su perro de tres años, la mordió accidentalmente en la mano cuando intentaba agarrar una de las pelotas. Sin darle la mayor importancia, se lavó las manos y las desinfectó con alcohol. Nunca imaginó que esta acción la llevaría a perder sus dos piernas y su brazo izquierdo.

Aunque la herida nunca se le infectó, días después su salud comenzó a decaer. En su trabajo, se sintió extremadamente débil, con náuseas y síntomas que inicialmente pensó que eran de gripe. Tras llegar a casa y dormir un poco, decidió ir a una clínica, pero al llegar descubrió que había cerrado minutos antes, por lo que no pudo ser atendida. Según contó Christine Caron, esa fue la última vez que estuvo consciente, ya que luego cayó en un coma inducido.

"No pensé que sería un problema, ya que lo había limpiado de inmediato y no se infectó. Tres días después de la mordedura del perro comencé a experimentar algunos mareos y me volví más enferma a partir de ahí (...) Traté de ir a la clínica de emergencia, pero había cerrado solo unos momentos antes, así que fui a casa y me fui directo a la cama, y ​​esto fue lo último que recordé durante meses", comentó en una entrevista para Daily Mail.

¿Cómo una mordedura de su perro hizo que Christine Caron perdiera sus extremidades?

Según los reportes médicos, Christine Caron contrajo una sepsis casi mortal debido a la mordedura de su perro, una infección que afectó gravemente su salud. Al no tratarse adecuadamente la herida, las bacterias presentes en la saliva de su mascota se propagaron por su cuerpo, causando una infección generalizada.

Christine Caron llevó rehabilitación para poder caminar con prótesis. Foto: composición LR/Caters News Agency

Para salvar la vida de la mujer de 55 años, los doctores le amputaron ambas piernas y su brazo izquierdo. Inicialmente, iba a perder todas sus extremidades, pero, milagrosamente, logró recuperar la circulación en el lado derecho de su cuerpo.

"Me dijeron que había sufrido de sepsis y que la única forma en que podrían salvarme sería si amputaran los brazos y las piernas. De forma milagrosa, la circulación volvió a mi brazo derecho, y eso me proporcionó un rayo de esperanza", explicó.

Dos años después, Buster, el perro que mordió a Christine, fue reubicado debido a su creciente agresividad hacia otros animales que se acercaban a su dueña. A pesar de su triple amputación, la mujer canadiense afirma que, hoy en día, está disfrutando plenamente de cada momento de su vida