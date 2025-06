México eligió a jueces por primera vez: mayoría de votantes desinformados y candidatos controversiales

México vivió la primera votación nacional para elegir a jueces y magistrados, el 1 de junio. Más de 99 millones de ciudadanos fueron convocados para designar a cerca de 2.700 funcionarios del sistema judicial, incluidos miembros de la Suprema Corte. La medida forma parte de una reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, quienes aseguran que con este mecanismo se combate la corrupción en el Poder Judicial.

Sin embargo, el proceso ha generado intensos debates. La escasa participación, las acusaciones de manipulación, la falta de información y la presencia de candidatos con vínculos cuestionables encendieron las alarmas de expertos nacionales e internacionales. La jornada también estuvo marcada por incidentes, protestas y la desconfianza de amplios sectores sociales y políticos que ven en esta reforma un riesgo para la independencia de la justicia.

Alto porcentaje de desinformados, según encuestas

La baja participación y el desconocimiento generalizado sobre los candidatos dominaron la jornada electoral. Reportes del Instituto Nacional Electoral (INE) estimaron una asistencia de entre 13% y 20% del padrón, una cifra muy por debajo del 61% registrado en las elecciones presidenciales de 2024. En algunos distritos, funcionarios de casilla informaron que apenas votó el 10% de los ciudadanos inscritos durante las primeras horas.

Una encuesta realizada por la firma Buendía y Márquez reveló que solo el 37% de los votantes tenía la intención de acudir a las urnas. La mayoría no conocía los perfiles de los jueces postulantes ni las implicancias de la reforma. Muchos electores recibieron hasta nueve boletas, cada una con decenas de nombres. “Las personas no sabían a quién elegir”, comentó una estudiante universitaria en Ciudad de México a la prensa. La brevedad de la campaña, limitada a redes sociales, dejó fuera a millones que no tienen acceso digital.

Candidatos cuestionables

Entre los 7.773 aspirantes registrados, varios generaron controversia por su historial. Figuras como Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Fernando Escamilla, defensor de líderes de Los Zetas, fueron señalados por organizaciones civiles como perfiles de alto riesgo. Otro caso polémico fue el de Leopoldo Chávez, quien cumplió casi seis años de prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas y aun así fue aceptado como candidato.

Aunque la ley exigía tener título en derecho, experiencia y buena reputación, la aplicación de estos criterios fue ambigua. El oficialismo defendió la inclusión de todos los postulantes al considerar que los antecedentes penales ya purgados no deberían descalificar a nadie. Sin embargo, expertos advirtieron que la elección popular sin filtros rigurosos permite que intereses criminales penetren el sistema judicial, afectando la imparcialidad de futuras decisiones.

Denuncias en medio de jornada electoral

La elección transcurrió bajo un clima de tensión. El INE confirmó el robo de 25 paquetes electorales con más de 130.000 boletas en el estado de Chiapas. También se detectó la distribución masiva de “acordeones”, hojas con recomendaciones de voto que, aunque legales en uso individual, están prohibidas cuando se reparten de forma organizada.

El Partido Acción Nacional (PAN) calificó la elección como “fraude vulgar” y promovió un boicot nacional. Por su parte, asociaciones de jueces y magistrados marcharon en Ciudad de México en rechazo a una medida que consideran inconstitucional. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que más de 170.000 personas fueron acreditadas como observadores, un número muy superior al promedio histórico. La oposición denunció que esta cifra inflada buscaba beneficiar al partido oficialista mediante el control de casillas.

¿Cómo concluyeron las votaciones?

El proceso de escrutinio se extenderá hasta el 15 de junio, según anunció el INE. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada como un paso decisivo hacia la transformación del país y pidió confianza en el nuevo modelo judicial. “Viva la democracia”, expresó al salir del centro de votación en el centro histórico de la capital, acompañada de su esposo.

No obstante, el desenlace de esta reforma aún plantea muchas dudas. Organismos internacionales, como Naciones Unidas, expresaron su inquietud por la fragilidad del nuevo sistema. Para algunos analistas, la prueba real vendrá cuando los nuevos jueces deban pronunciarse sobre iniciativas del gobierno. México ha abierto un experimento institucional sin precedentes, pero el éxito de esta transformación dependerá de si puede garantizar justicia sin comprometer su independencia.