Inmigrante venezolano fue elegido rector en prestigiosa universidad de Estados Unidos: tuvo cáncer y es reconocido mundialmente

Santiago Schnell, un destacado biólogo y matemático venezolano, ha sido nombrado el nuevo presidente de Dartmouth College, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Asumirá su nuevo rol el 1 de julio.

Schnell, quien cuenta con un doctorado de la Universidad de Oxford y una notable trayectoria en instituciones como la Universidad de Michigan y la Universidad de Notre Dame, es reconocido mundialmente por su investigación en la comprensión matemática de procesos bioquímicos. Además de su trayectoria académica, es un firme defensor de la colaboración interdisciplinaria y un modelo a seguir para personas con enfermedades crónicas.

¿Cómo llegó Santiago Schnell de Venezuela a Estados Unidos?

Santiago Schnell, nacido y criado en Caracas, Venezuela, cursó estudios de biología en la Universidad Simón Bolívar antes de obtener un doctorado en biología matemática en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Schnell se describe a sí mismo como un defensor de la "unidad del conocimiento", una filosofía que impulsa la colaboración entre disciplinas para resolver problemas complejos.

Desde los inicios de su carrera, se especializó en la comprensión matemática de procesos bioquímicos, con un enfoque particular en el estudio de enzimas. Su etapa en Oxford marcó el comienzo de una trayectoria científica con proyección internacional, según destaca la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).

¿Cómo recibió reconocimiento internacional Santiago Schnell?

Schnell obtuvo reconocimiento en Estados Unidos por perfeccionar modelos tradicionales como el de Michaelis-Menten, al incorporar variables clave que mejoraron la precisión en la explicación de cómo actúan las enzimas dentro del entorno celular. Estos avances resultaron cruciales para mejorar las predicciones en campos como la farmacología, la medicina y la biotecnología

Durante su carrera académica, Santiago Schnell ocupó cargos de alto nivel en reconocidas universidades. Fue profesor en la Universidad de Michigan, donde dirigió el Departamento de Fisiología Molecular e Integrativa, logrando que este se posicionara como el primero a nivel nacional en financiamiento del Instituto Nacional de Salud.

Su compromiso con la investigación tiene una raíz personal, ya que padece la enfermedad autoinmune de Crohn y ha superado el cáncer. A la Universidad de Dartmouth le aseguró: "Tengo lo que se llama una 'discapacidad invisible', pero nunca he permitido que eso me defina ni me limite".