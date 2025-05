Estados Unidos almacena ADN de niños inmigrantes en base de datos para investigaciones criminales, según revista Wired

De acuerdo con una investigación de la revista Wired, el Gobierno de Estados Unidos ha recolectado el ADN de más de 133.000 niños y adolescentes inmigrantes, almacenando esta información genética en una base de datos utilizada para la vigilancia policial. Este controvertido programa afecta a miles de menores, incluidos algunos tan jóvenes como cuatro años, quienes son registrados sin importar que no hayan cometido ningún delito.

Entre octubre de 2020 y finales de 2024, se habrían tomado muestras de ADN de hasta 2,8 millones de personas que ingresaron al país, entre ellas 133.539 menores de edad. Las agencias fronterizas, bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), están autorizadas a recoger datos biométricos, como huellas dactilares y ADN, a inmigrantes desde los 14 años, aunque se han detectado casos de niños menores, incluso de solo cuatro años.

Recolección de ADN de niños inmigrantes

Según datos de la agencia de protección fronteriza, la recolección de ADN creció considerablemente bajo la presidencia de Joe Biden, con un repunte marcado en 2024, año electoral tanto para él como para la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Solo en un día de enero, una oficina en Texas remitió 3.930 muestras al FBI, en medio de un aumento notable de detenciones fronterizas.

El Departamento de Justicia defiende el uso de vigilancia biométrica argumentando que permite "evaluar el riesgo" que podrían representar las personas inmigrantes. La base de datos, administrada por el FBI, sirve para identificar posibles sospechosos y esclarecer delitos graves, como agresiones sexuales y desapariciones. Las muestras de ADN recolectadas se cotejan con evidencias recogidas en escenas del crimen para asistir a autoridades locales, estatales y federales.

Amenaza a la privacidad en la base de datos genética de inmigrantes

Especialistas en derecho y privacidad consideran el programa una amenaza grave. Sara Huston, investigadora principal del Laboratorio de Genética y Justicia, advierte que retener el ADN de personas sin antecedentes criminales es injusto y discriminatorio. También temen que la base de datos se use para crear perfiles extensos de inmigrantes, sin importar su estatus legal.

De los menores registrados, 122 eran ciudadanos estadounidenses; 53 de ellos no tenían historial delictivo ni detenciones previas. "Pero no es un sistema justo conservar el ADN de personas que no han cometido delitos, suponiendo que es probable que lo cometan", enfatizó Huston.