Un joven realizó un estremecedor acto en el distrito de Ballia, Uttar Pradesh, India: se prendió fuego frente a la casa de una adolescente en el pueblo de Fefna, luego de que su familia rechazara su propuesta de matrimonio. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, dejó consternados a los habitantes de la zona por su brutalidad y el trasfondo emocional que lo motivó.

De acuerdo con medios internacionales, el joven, cuya identidad aún no fue revelada, llevaba tiempo intentando que la familia de la menor —también no identificada— aceptara su unión. Su insistencia no fue correspondida y, en medio de la tensión social que puede rodear los matrimonios intercomunitarios en India, optó por una medida extrema.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer el caso y brindar apoyo a los testigos del suceso.

Hombre había sido rechazado por la familia de la joven

El joven, según reportes locales, había trabajado durante varios meses en el estado de Gujarat antes de regresar a su pueblo natal en Ballia, según indicó ATV. Tras reencontrarse brevemente con su familia, se dirigió a la vivienda de la adolescente con un galón de gasolina. En un último intento de establecer contacto, llamó a la joven, pero al no obtener respuesta, se roció el combustible y se prendió fuego.

Los familiares de la menor habían rechazado en reiteradas ocasiones la propuesta de matrimonio, señalando que el joven era consumidor de drogas y que pertenecía a una casta o grupo social distinto. El caso generó conmoción en la comunidad local y reabre el debate sobre los conflictos intercomunitarios y el estigma social en la India rural.

¿Qué se puede ver en el video filtrado por redes sociales?

En el video de seguridad filtrado en redes sociales se puede ver el momento exacto en que el joven, tras permanecer de pie unos segundos frente a la casa de la adolescente, se rocía con gasolina y se prende fuego.

La escena muestra cómo las llamas lo envuelven rápidamente, mientras personas de la zona corren a auxiliarlo. Algunos vecinos intentan apagar el fuego con baldes de agua. Las imágenes generaron un fuerte impacto entre los usuarios por la crudeza del acto.