Esta ciudad de New Jersey es considerada la 'más peruana' de Estados Unidos: tiene una calle con el nombre del país

Paterson, ubicada en el estado de New Jersey, ha sido bautizada como la ciudad más peruana de Estados Unidos, un título que no es casualidad. En esta localidad del condado de Passaic, la comunidad peruana ha dejado una huella profunda, creando un espacio donde las tradiciones del Perú se mantienen vivas a miles de kilómetros de su tierra natal. Esta conexión cultural se ve reflejada en cada rincón de la ciudad, desde los negocios hasta las celebraciones patrias, convirtiendo a Paterson en un referente para los peruanos en el extranjero.

Uno de los símbolos más representativos de esta fusión cultural es Peru Square, una calle renombrada en honor a los inmigrantes peruanos en New Jersey. Esta vía principal de la ciudad, que anteriormente se llamaba Market Street, fue oficialmente designada como Peru Square en 2016, en reconocimiento a la importante presencia y contribución de los peruanos en la región. La placa conmemorativa instalada en el lugar destaca este homenaje a los primeros inmigrantes que llegaron para forjar un futuro en Estados Unidos.

Paterson, Nueva Jersey: la ciudad con 'sabor a Perú' en EE. UU.

Desde la década de 1960, la comunidad peruana en Paterson, Nueva Jersey, ha crecido de manera constante. Los primeros inmigrantes llegaron en busca de trabajo en las fábricas textiles, una industria que entonces era el motor económico de la ciudad. Pilar Rivas, fundadora y activista local, explicó al canal La Blue Kombi que fue el boca a boca entre los trabajadores peruanos lo que atrajo a más compatriotas a establecerse en la zona, dando inicio a lo que hoy es una de las comunidades peruanas más representativas de EE. UU.

En las calles de Peru Square en New Jersey, es posible encontrar una amplia oferta de productos peruanos, que incluyen desde Inka Kola, ajíes peruanos, hasta postres tradicionales como alfajores y leche asada. Además, hay lugares con comida peruana en New Jersey donde se pueden disfrutar desayunos típicos con pan francés, pan chancay y chicharrón de chancho, así como el infaltable pollo a la brasa. Todo esto convierte a Paterson en un punto de encuentro para quienes buscan reconectar con los sabores y aromas del Perú.

¿Cuántos peruanos viven en Paterson, Nueva Jersey?

Según datos del censo de 2020, Paterson cuenta con más de 150 mil habitantes, de los cuales alrededor de 30 mil son peruanos. Esta cifra posiciona a la ciudad como uno de los principales centros de peruanos en Estados Unidos, consolidando a Paterson como una de las comunidades peruanas más numerosas del país.

La importancia de esta comunidad ha sido reconocida no solo por las autoridades locales, sino también por sus propios habitantes, quienes consideran a Paterson un pedacito del Perú fuera de su territorio. La calle Peru Square es un reflejo de esta identidad, donde las raíces culturales y el espíritu emprendedor de los inmigrantes continúan enriqueciéndose con el paso de las generaciones.

Tradiciones y festividades peruanas en Paterson

La cultura peruana en New Jersey se mantiene viva gracias a las múltiples festividades peruanas en Paterson que se celebran a lo largo del año. Las Fiestas Patrias del Perú, que se realizan cada julio, son uno de los eventos más esperados, reuniendo a miles de personas en las calles de Peru Square. Durante estas celebraciones, se puede disfrutar de desfiles, presentaciones artísticas y, por supuesto, de la gastronomía peruana en Estados Unidos, con platos tradicionales que transportan a los asistentes directamente al país andino.

Estas festividades no solo son un espacio para el reencuentro entre compatriotas, sino también una ventana abierta para que otros residentes de New Jersey y visitantes conozcan más sobre las tradiciones peruanas en Estados Unidos. Así, Paterson no solo preserva su identidad, sino que también comparte su cultura con el resto de la comunidad.