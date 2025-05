Un violento intento de robo terminó con un delincuente muerto y otro herido en La Reja, partido de Moreno, al oeste del conurbano bonaerense en Argentina. Un gendarme vestido de civil, que se dirigía a su trabajo y esperaba el colectivo en una parada, fue interceptado por dos ladrones armados en moto. Uno de los asaltantes de la motocicleta lo amenazó con un revólver, momento en que el efectivo reaccionó.

El hecho, ocurrido el 6 de febrero del 2024, quedó registrado por una cámara de seguridad y muestra cómo el agente disparó al menos seis veces, provocando la muerte del conductor de la moto, de 33 años, e hiriendo al acompañante, un adolescente de entonces 15 años. La fiscal a cargo del caso consideró que el gendarme actuó en legítima defensa, por lo que no fue detenido.

¿Qué se puede ver en el video publicado?

La escena quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra con claridad cómo se desencadenó el intento de asalto en plena vía pública. Dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron a una parada de colectivos. En segundos, el acompañante estiró el brazo simulando empuñar un arma, justo cuando estaban a pocos metros del gendarme vestido de civil.

El sargento reaccionó de inmediato: desenfundó su arma reglamentaria y abrió fuego. El conductor de la moto perdió el control y cayó a escasos metros del lugar. Ambos presuntos asaltantes quedaron tendidos en el suelo, mientras el efectivo se mantuvo a distancia, apuntándoles durante varios segundos hasta que se aseguró de que no representaban peligro.

El ladrón herido no superaba la mayoría de edad

El joven que acompañaba al presunto asaltante abatido resultó herido durante el tiroteo y fue identificado como un adolescente de 15 años. Fue trasladado de inmediato al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde fue operado de urgencia y permanece internado en estado reservado. Debido a su edad, su identidad se mantiene en reserva.

Según registros judiciales, el menor ya tenía antecedentes: había sido detenido el 12 de enero por tenencia de arma de fuego y encubrimiento, aunque tampoco pudo ser imputado en esa ocasión. La ley argentina establece que a los 15 años no se lo puede responsabilizar penalmente, por lo que no será procesado por este nuevo hecho. Por su parte, la fiscal del caso resolvió no detener al gendarme al concluir que su accionar fue en legítima defensa, aunque sí le notificó la apertura del expediente.