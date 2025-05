La historia de Shawn K., un ingeniero de software con más de dos décadas de experiencia, refleja los desafíos que enfrentan los profesionales en la era de la inteligencia artificial (IA). Después de trabajar en una empresa enfocada en el metaverso y ganar 150,000 dólares al año, Shawn fue despedido en 2024 debido a la creciente automatización de tareas de codificación mediante herramientas de IA.

Desde entonces, envió más de 800 solicitudes de empleo sin éxito y actualmente vive en una casa rodante en el norte del estado de Nueva York, realizando entregas para DoorDash y vendiendo artículos personales en línea para subsistir.

Shawn compartió su experiencia en una publicación titulada "The Great Displacement Is Already Well Underway", donde expresa su preocupación por el impacto de la IA en el empleo y la economía. Aunque reconoce las capacidades de la IA, critica la forma en que las empresas la utilizan para reducir costos en lugar de potenciar a sus equipos humanos.

La nueva realidad de Shawn K. tras ser desplazado por la IA

Actualmente, Shawn K. se encuentra trabajando como repartidor para la plataforma DoorDash en el norte del estado de Nueva York. Después de perder su empleo en una empresa enfocada en el metaverso debido al avance de la IA en el desarrollo de software. A pesar de haber enviado más de 800 solicitudes de empleo, ha recibido menos de 10 entrevistas, según reveló para Fortune.

Para subsistir, Shawn vive en una pequeña casa rodante y complementa sus ingresos realizando entregas y vendiendo objetos personales en línea. Ha considerado opciones como obtener una certificación técnica o una licencia de conducir comercial, pero los costos asociados han sido prohibitivos. No obstante, a pesar de las dificultades, continúa buscando oportunidades laborales.

“Me siento completamente invisible. Siento que me filtran antes de que un humano siquiera intervenga”, contó Shawn K. durante una entrevista con Fortune. De acuerdo al mismo ingeniero, ya van 800 solicitudes que ha presentado a diversos trabajos.