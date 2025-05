Texas: Greg Abbott propone nueva ley para eliminar libertad bajo fianza en delitos graves tras homicidio que conmocionó al estado

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha aumentado su presión hacia el Congreso del estado para que respalde una modificación jurídica que permita negar la libertad bajo fianza a personas acusadas de graves crímenes. La propuesta ganó impulso después de un nuevo homicidio perpetrado por un sujeto que ya había sido juzgado por otro homicidio.

Abbott indicó que es imprescindible cambiar el sistema vigente, que autoriza a los jueces a conceder fianza incluso en casos de homicidio, lo que, de acuerdo con él, amenaza a la comunidad. Su planteamiento aspira a una modificación constitucional que conceda más poderes al Poder Judicial para revocar la libertad condicional en delitos violentos.

¿Qué cambios propone el gobernador Greg Abbott a la ley de fianzas en Texas?

La reforma promovida por Abbott, conocida como Senate Bill 9 (SB9), ya obtuvo la aprobación del Senado estatal y actualmente está en proceso de revisión en la Cámara. Si se aprueba, modificaría la Constitución de Texas para que los jueces nieguen automáticamente la fianza a personas acusadas de crímenes como homicidio, agresión sexual agravada o secuestro.

Uno de los cambios más significativos que la ley sugiere es invertir la carga de la prueba: será el imputado quien deberá evidenciar que no supone un riesgo para la sociedad. Además, la propuesta requiere que los magistrados argumenten por escrito cualquier resolución de conceder fianza y otorga a los fiscales el derecho de impugnar dichas resoluciones ante un tribunal de apelaciones.

¿Cuál fue el caso que conmocionó a Texas y motivó a Greg Abbott a insistir en esta reforma legal?

El gobernador volvió a impulsar la reforma después del homicidio de Ardalia Davis, de 80 años, en la localidad de Alice. Su hijo, Howard Harris, fue detenido tras admitir haberla asesinado, a pesar de que ya había sido imputado en 2021 por el homicidio de su esposa, delito por el cual fue liberado bajo fianza.

El fiscal del distrito corroboró que Harris contaba con una orden de detención activa por no acudir a un juicio, lo que debería haber anulado su libertad. No obstante, las autoridades no pudieron frenarlo a tiempo. El caso provocó indignación en la sociedad y motivó a Abbott a demandar una reforma inmediata: “Los asesinos no deberían tener derecho a fianza”, expresó en sus redes sociales.

