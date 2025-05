Autoridades de EE. UU. investigan el papel del remolcador en choque del buque Escuela Cuauhtémoc que dejó dos muertos en el puente de Brooklyn

La NTSB indaga la operación del remolcador y la pérdida de control del buque. | New York Post | Pablo Martinka

La Junta Nacional para la Seguridad y el Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga la operación de un remolcador como parte de las primeras acciones para esclarecer las causas del choque del buque Escuela Cuauhtémoc que ocasionó la muerte de dos marinos mexicanos y más de 20 heridos. El incidente ocurrió el pasado sábado en el puente de Brooklyn, en Nueva York, cuando la nave colisionó contra la estructura.

Michael Graham, integrante de la junta directiva de la NTSB, señaló que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que la agencia continúa negociando con el gobierno mexicano para obtener acceso tanto al barco como a los cadetes que permanecen a bordo. Se espera un primer reporte preliminar en 30 días. El informe final podría tomar hasta 24 meses.

Investigación sobre la operación del remolcador en choque del buque Escuela Cuauhtémoc

Los investigadores de la NTSB declararon que vienen examinando el posible papel de un remolcador en el choque del buque mexicano, aunque hasta ahora no han abordado la embarcación ni hablado con su tripulación. “Parte de nuestra investigación será examinar los procedimientos que involucran a los remolcadores en el puerto”, señaló Brian Young, investigador de la agencia.

Young detalló además la cronología de los minutos finales antes del accidente. “A las 8:24 p. m., se escuchó una transmisión de radio solicitando asistencia a otros remolcadores en el área del puente de Brooklyn. A esto le siguieron otras dos solicitudes de asistencia, y a las 8:24 y 45 segundos, el mástil del buque impactó contra la parte inferior del Puente de Brooklyn. A las 8:27, el buque se detuvo”, dijo.

Han surgido dudas sobre si el remolcador pudo haber liberado el barco demasiado rápido, lo que provocó que se precipitara hacia el tramo del puente.



Choque del buque Escuela Cuauhtémoc contra puente Brooklyn dejó dos muertos

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, comentó sobre el accidente durante el programa “Good Day New York” de Fox. "Este era un buque militar. Y la investigación pareció adoptar métodos diferentes cuando se trata de un buque militar y no de un pasajero, simplemente un buque de pasajeros. Por lo tanto, creo que existen algunas limitaciones en lo que podemos hacer en lo que respecta a las investigaciones", dijo. "Así como no queremos que haya personas a bordo de nuestros barcos en otras aguas, existen algunos protocolos establecido", agregó.

El buque Escuela Cuauhtémoc, un velero de tres mástiles construido en España en 1982, navegaba con 277 tripulantes a bordo, principalmente cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar de Veracruz. Entre las víctimas fatales se encuentran América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos, ambos cadetes mexicanos. Imágenes capturadas durante el choque muestran a los cadetes aferrándose a los aparejos alrededor de los mástiles del barco tras la colisión, que ocurrió mientras la nave se dirigía a reabastecerse de combustible antes de zarpar hacia Islandia.

