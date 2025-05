Buque de la Armada Mexicana choca contra el Puente de Brooklyn en Nueva York: reportan heridos

El sábado 17 de mayo, el buque Escuela Cuauhtémoc, una emblemática embarcación de la Armada de México, colisionó con el Puente de Brooklyn mientras realizaba maniobras en el East River de Nueva York, Estados Unidos. El incidente ocurrió cerca de las 21:00 horas locales, cuando uno de los mástiles del velero de tres palos impactó con la parte inferior del puente, provocando daños visibles tanto al buque como a la estructura.

De acuerdo con los primeros reportes, la parte superior del mástil se rompió y cayó sobre la cubierta del buque, generando una situación de emergencia a bordo. La Secretaría de Marina informó que, tras el percance, se activó un protocolo de emergencia y se evaluó la condición del personal a bordo. Bomberos de Nueva York también desplegaron una operación de búsqueda y rescate de cadetes en el agua como medida preventiva.

Choque de buque Escuela Cuauhtémoc

El buque Escuela Cuauhtémoc había zarpado del puerto de Acapulco el 6 de abril con 277 tripulantes a bordo, en el marco de un crucero de instrucción internacional que incluía la visita a 22 puertos de 15 países. Durante su llegada a Nueva York, el velero realizaba una maniobra de aproximación al puerto cuando sus mástiles, de más de 45 metros de altura, tocaron la parte inferior del puente.

Según testigos, el buque habría colisionado con un andamio o pórtico estructural, lo que provocó que partes del mástil, luces y aparejos cayeran sobre la cubierta. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el barco retrocede tras el impacto, mientras una gran bandera mexicana ondea en su popa. En las imágenes también se observan movimientos de emergencia de parte de la tripulación.

El usuario @orenjinoir, quien se encontraba en el paseo marítimo de Brooklyn, captó el momento exacto del choque y lo compartió en redes sociales, lo que contribuyó a que el incidente se viralizara rápidamente.

Medios reportan heridos leves

Medios locales reportaron que algunos tripulantes resultaron con lesiones menores por la caída de escombros tras la fractura de los mástiles. Aunque no se ha emitido una cifra oficial de heridos, las publicaciones señalan que “el percance causó daños al buque, impidiendo temporalmente la continuación del crucero de instrucción”, y que “el estado del personal y material se encuentra en revisión por autoridades navales y locales, quienes brindan apoyo”, de acuerdo con Crónica y López-Dóriga Digital.

"Se ha iniciado una operación de búsqueda y rescate para rescatar a las personas del agua", informaron los bomberos a The New York Post. Aún no se ha informado públicamente sobre el número exacto de lesionados ni ha detallado el diagnóstico de los afectados.

