Gobierno de Trump intentaría eliminar el TPS de inmigrantes de estos países antes de su fecha de expiración

Según The Hill, el gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha revelado sus planes de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes provenientes de Afganistán y Camerún antes de su fecha de expiración, lo que ha provocado una ola de demandas por parte de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Según estos grupos, la terminación de este estatus pone en peligro a miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en condición de extrema pobreza y que han huido de conflictos armados y violaciones de derechos humanos en sus países de origen.

Defensores del TPS para inmigrantes reaccionan a la decisión del gobierno de Donald Trump

El grupo CASA Inc., conocido por su labor en favor de los derechos de los inmigrantes, presentó una demanda argumentando que el proceso para cancelar una designación de TPS no fue seguido adecuadamente. En su denuncia, afirman que el DHS no cumplió con los requisitos legales, que exigen una notificación formal al Registro Federal de 60 días antes de que finalice el período de designación actual. Según los defensores, este fallo podría poner en riesgo la seguridad y estabilidad de los inmigrantes afectados.

El TPS fue originalmente otorgado a ciudadanos de Afganistán y Camerún debido a las graves crisis humanitarias y los conflictos armados en ambos países. En el caso de Afganistán, el régimen talibán y las condiciones de inseguridad se han agravado, especialmente tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021. Por su parte, Camerún enfrenta un conflicto prolongado con grupos armados, lo que ha generado un alto número de desplazados y víctimas civiles.

Consecuencias de la cancelación del TPS para los inmigrantes en Estados Unidos

Si la medida se lleva a cabo, los aproximadamente 14,600 afganos y 8,000 cameruneses actualmente protegidos por el TPS perderían su estatus en Estados Unidos, lo que los dejaría vulnerables a la deportación. La cancelación del TPS se realizaría en menos de tres meses desde que Kristi Noem asumiera la secretaría de Seguridad Nacional, un plazo mucho más corto de lo estipulado por la ley para realizar una revisión exhaustiva del caso.

Este acelerado proceso ha sido criticado por aquellos que consideran que las condiciones en ambos países continúan siendo peligrosas y que la terminación del TPS no es justificada. Además, algunos han señalado que el gobierno podría estar tomando decisiones influenciadas por prejuicios raciales, debido a la historia reciente de comentarios y políticas que afectan a inmigrantes de países no europeos.