Aunque no pertenezcan a la misma corriente musical, la historia de Oasis está marcada por una relación compleja con la figura de Kurt Cobain, líder de Nirvana, y su trágica muerte en 1994. La banda británica alcanzó el estrellato mundial con una canción escrita por Noel Gallagher que se gestó como un mensaje personal hacia el icono del grunge. En ella, el hermano mayor de los Gallagher expresó su rechazo al nihilismo y la desesperanza que, según él, definían a Cobain. Pocos meses después del suicidio del músico estadounidense, el tema musical no solo catapultó a Oasis al éxito, sino que se convirtió en un himno de esperanza y resistencia para una generación.

Mientras Oasis alcanzaba la fama, la figura de Kurt Cobain impactaba al mundo entero tras su trágica muerte. Aunque Noel, el hermano mayor de la banda, vio en él una inspiración, Liam, su hermano menor, expresó una postura más cruda y despectiva hacia el líder de Nirvana.

Oasis es una de las bandas de rock británico más reconocidas de los últimos tiempos. Foto: Getty Images.

¿Cuál fue la canción que llevó al estrellato a Oasis?

"Live Forever", lanzada en 1994 como parte de su álbum debut Definitely Maybe, fue el tercer sencillo de la banda y el punto de inflexión que definiría la carrera de la banda. Noel Gallagher, compositor principal, confesó en una entrevista con el canal de televisión británico NME que la inspiración detrás de la canción provenía directamente de la canción “I Hate Myself and Want to Die”, de Kurt Cobain, donde el líder de Nirvana expresó su desesperanza por la vida.

En esa charla, Noel, quien había crecido en un ambiente de difícil situación social en Manchester, afirmó que pese a ser fan de Cobain no compartía su posición sobre el suicidio. Para el hermano mayor de los Gallagher, la vida merecía ser vivida plenamente y "Live Forever" nació como una respuesta directa a esa visión fatalista de Cobain.

“Los niños no necesitan estar escuchando esas tonterías. Me parece que había un tipo que lo tenía todo y se sentía miserable por ello. Y nosotros no teníamos nada, y yo seguía pensando que levantarse por la mañana era lo mejor del mundo, porque no sabías dónde acabarías por la noche”, sostuvo.

"Live Forever" forma parte del álbum debut de Oasis, Definitely Maybe. Foto: Spotify.

¿Qué pensaba Liam Gallagher sobre Kurt Cobain?

A diferencia de su hermano Noel, que siempre mostró respeto por Cobain, Liam Gallagher tenía una actitud completamente distinta hacia el líder de Nirvana. En diversas entrevistas, el vocalista de Oasis no mostró ningún tipo de simpatía por Cobain. Cuando se le preguntó por la muerte de Kurt en 1994, Liam fue categórico: “No era un gran fan de él, de todos modos. Se disparó él mismo. Es una cosa un poco estúpida de hacer para mí. Pero, no sé, no soy Kurt Cobain”, señaló.

Según Liam, el éxito nunca fue el problema de Cobain, sino que, en su opinión, fue el mismo quien se "arruinó a sí mismo": “Hay gente que no tiene dinero, y tienen problemas, pero no se vuelan la cabeza. Con su dinero podía haber solucionado sus problemas, podía haber cogido su guitarra y haberla tocado debajo de un jodido árbol”, declaró.

¿Por qué se suicidó Kurt Cobain?

La muerte de Kurt Cobain sigue siendo uno de los grandes enigmas de la música. A pesar de su éxito rotundo con Nirvana, Cobain enfrentaba una serie de problemas personales y de salud mental que lo llevaron a tomar decisiones extremas. La presión mediática, su lucha contra la adicción a las drogas y sus constantes dolores físicos fueron factores que mermaron su estabilidad emocional. Sin embargo, una de las teorías más citadas sobre su muerte es la sensación de aislamiento y vacío existencial que vivió durante sus últimos años.

En diversos documentales sobre su vida, como Montage of Heck, se exploran sus luchas internas a través de sus escritos y grabaciones personales. Cobain expresó abiertamente su malestar con el éxito, la fama y las expectativas que se depositaban sobre él. Aunque la música fue su refugio, la presión de ser un icono del grunge y la atención constante de los medios parecían ser una carga demasiado pesada para soportar. La relación con Courtney Love y el nacimiento de su hija Frances fueron momentos cruciales en su vida, pero incluso esos eventos no fueron suficientes para evitar su trágica decisión.