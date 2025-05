Aviso importante para inmigrantes en EEUU: este estado solicita que le permitan aplicar nueva ley contra indocumentados

Florida ha elevado el tono en la batalla legal por el control de la política migratoria. El fiscal general del estado, James Uthmeier, solicitó al Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito que suspenda temporalmente un fallo federal que impide la aplicación de la SB 4-C, una controvertida ley migratoria que criminaliza a los inmigrantes que ingresan al territorio estatal sin autorización. La normativa, promovida por legisladores republicanos, también castiga el reingreso tras una deportación con sanciones penales, según información de CBS News.

Esta medida fue inicialmente bloqueada por la jueza federal Kathleen Williams, quien advirtió que la ley SB 4-C invade competencias exclusivas del gobierno federal en materia migratoria. La jueza sostuvo que al replicar delitos ya definidos por la ley federal, el estado de Florida intenta imponer su propia política migratoria, algo que, según su interpretación, viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

¿Qué regula la ley SB 4-C y por qué ha sido cuestionada en Florida?

La SB 4-C busca tipificar como delito estatal la entrada o reingreso no autorizado de personas al estado de Florida. El texto legal establece que los inmigrantes que hayan sido previamente deportados y vuelvan a ingresar al estado podrían enfrentar cargos penales, además de detención obligatoria. La norma otorga facultades a las autoridades estatales para detener y procesar penalmente a personas en situación irregular, incluso sin que existan delitos adicionales.

La demanda contra la ley fue presentada por organizaciones como la Florida Immigrant Coalition y Southern Poverty Law Center, quienes argumentaron que la ley crearía un sistema paralelo de criminalización de inmigrantes y provocaría un efecto intimidatorio en comunidades vulnerables.

Florida responde a la Corte: pide que se aplique la ley SB 4-C mientras se resuelve el caso

El fiscal general James Uthmeier, en representación del estado de Florida, solicitó al tribunal que permita implementar la SB 4-C mientras se resuelve el proceso judicial. En su escrito, Uthmeier afirmó que la norma no contradice las leyes federales, sino que las refuerza. También argumentó que los fiscales estatales no controlan directamente a la policía, por lo que la orden judicial que frena la aplicación de la ley no debería aplicarse a las fuerzas del orden.

La solicitud llega tras un incidente legal que ha generado aún más polémica. Uthmeier envió recientemente una carta a departamentos de policía alentándolos a seguir actuando bajo los términos de la ley SB 4-C, a pesar del fallo judicial. Esto llevó a la jueza Williams a convocar una audiencia para determinar si el fiscal incurrió en desacato al tribunal por instruir indirectamente a aplicar una ley suspendida.

¿Qué podría suceder con los inmigrantes si se activa la ley SB 4-C en Florida?

De aplicarse, la SB 4-C permitiría que inmigrantes sin estatus legal, incluidos aquellos que regresen a Florida tras una deportación, enfrenten cargos criminales en tribunales estatales. Esto marcaría un cambio importante en cómo se maneja la inmigración en el estado, al trasladar competencias federales al ámbito estatal.

Expertos legales y activistas aseguran que este tipo de leyes afectan directamente la vida diaria de los inmigrantes, incluyendo aquellos con solicitudes de asilo en curso, o personas que han vivido años en el país. Además, temen que la ley provoque un incremento en redadas, detenciones y procesos penales sin considerar el contexto individual de cada caso.