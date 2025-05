Green Card, TPS y permisos de trabajo en riesgo: inmigrantes que salen de EEUU tendrían dificultades para volver

Inmigrantes con permisos aprobados o residencia permanente en Estados Unidos se encuentran preocupados y aseguran sentirse presos en un país que supuestamente promueve la libertad. El temor de miles de extranjeros ha aumentado con las reciente políticas de Donald Trump contra los inmigrantes.

"No hay información clara, solo miedo", asegura Yohanna Peralta, quien escucha la preocupación a diario en su negocio. "Aun teniendo un estatus migratorio no tan difícil, realmente no me siento cómoda para viajar", expresó. Cientos de familiares han cancelado sus viajes y oportunidades laborales en otros estados por el miedo de ser detenidos en los aeropuertos.

Inmigrantes tienen miedo de salir de EE.UU.: "Ya hemos visto casos de personas que se van y no regresan"

"La gente está nerviosa, solo hay rumores. Ya hemos visto casos de personas que salieron y no pudieron volver". El miedo está infundado en los extranjeros que tienen documentos en regla, el temor no solo es para los indocumentados. Abogados especialistas en inmigración confirman que las políticas de Trump han incrementado el riesgo para inmigrantes, incluso aquellos que llevan años cumpliendo con sus procesos legales.

Luis Hernández, abogado de inmigración, enfatiza que este endurecimiento no distingue tipo de estatus. "El riesgo es real, incluso para quienes tienen TPS, permisos de trabajo o Green Cards. En aeropuertos de Texas, Florida, Arizona, Carolina del Norte y Georgia", los oficiales de Aduana pueden presionar para que renuncies a tu residencia firmando el formulario I-407

TPS, Green Cards y permisos de trabajo no garantizan el retorno a EE.UU.

La exfiscal en las cortes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y actual abogada de inmigración, Verónica Cárdenas, explicó que los permisos de salida son emitidos por la agencia OASIS, pero que la decisión final la toma la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Esa aprobación es provisional. Al regresar, el oficial puede reabrir el caso, revisar antecedentes, arrestos antiguos, o incluso detalles mínimos del expediente migratorio. Eso puede significar la inadmisión al país”, explicó Cárdenas. Los residentes permanentes también están siendo colocadas en procesos de revisión secundaria, porque "el gobierno está siendo más detallista que nunca".