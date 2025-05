Filadelfia firmó ley para que cárceles no acepten órdenes del ICE en casos de deportaciones. Foto: ICE | Foto: ICE

El 28 de abril de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige al Fiscal General de Estados Unidos, en coordinación con el secretario de Seguridad Nacional, publique una lista de ciudades y estados "santuarios" que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración, el "propósito" del gobierno es advertir y proteger a los estadounidenses de "extranjeros criminales".

Uno de los estados que ha tomado una firme posición sobre las políticas del actual gobierno es Filadelfia. Actualmente, se le conoce como una ciudad santuario, a pesar de que su término no tiene una definición fija, esta se refiere a las metrópolis que han declarado su negativa en cooperar contra la aplicación federal de inmigración. Las ciudades, al igual que los estados en EE.UU, tienen protecciones constitucionales y no puedes ser obligadas a administrar o hacer cumplir los programas federales de los gobiernos. Por tanto, "Trump no puede obligar a ningún funcionario estatal o local a ayudar a hacer cumplir la ley federal de inmigración".

¿Por qué en Filadelfia el ICE no puede dar órdenes?

Profesor de Derecho de la Universidad de Temple en Filadelfia sostuvo para Univisión que las políticas de santuario pueden ralentizar el sistema federal de aplicación de la ley de la inmigración, pero aún el ICE puede llevar a cabo deportaciones dentro de una ciudad santuario.

Además, ciertas localidades cumplen sus políticas internas, por lo que las órdenes del ICE no son efectivas en este estado. En el 2016, el entonces alcalde, Jim Kenney, firmó una orden ejecutiva en el que rechazó que las cárceles de Filadelfia acaten órdenes del ICE al momento de que la agencia solicite que se les entregue a los reos inmigrantes. En otros estados que cooperan con la ley de inmigración, el ICE si puede llevarse a los extranjeros en 48 horas según la solicitud.

La policía no podrá detener a inmigrantes para revisar su estatus migratorio

En el 2009, el alcalde Michael Nutter ejecutó una orden en el que los funcionarios de la ciudad no "vigilan la inmigración". Esta medida está dirigida para los policías, bomberos y los trabajadores de la salud conductual. Cada uno de ellos debe cumplir con su rol laboral, mas no preguntar sobre el estatus migratorio de los inmigrantes. La ley va dirigida directamente para la policía, de no detener o encarcelar a una persona por su situación migratoria.

A pesar de las políticas están claras en la ciudad santuario, los funcionarios de las diferentes instituciones pueden infringir las leyes sin enfrentar consecuencias, ya que el cumplimiento de las normas de Filadelfia se debe a que sus funcionarios se rigen a leyes políticamente correctas.