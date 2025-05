No es Colombia: este es el país de América Latina que lidera la exportación de la fruta más consumida en el mundo

En el mercado agrícola internacional, pocas frutas alcanzan el volumen de comercio y consumo global. Esta fruta tropical, que se produce en múltiples regiones del mundo, tiene a América Latina como su principal motor de exportación, con cantidades de dinero enormes en movimiento gracias a este negocio.

El liderazgo no recae en Brasil ni en Colombia, como algunos podrían imaginar. El primer puesto lo ocupa Ecuador, un país que ha hecho del plátano, la fruta líder, su producto agrícola insignia. Gracias a condiciones climáticas ideales, una ubicación estratégica y una infraestructura exportadora sólida, Ecuador ha consolidado su papel como principal proveedor de esta fruta en el planeta.

Ecuador, el gigante 'bananero' de América Latina

Según cifras del observatorio comercial The Observatory of Economic Complexity (OEC), Ecuador registró exportaciones de plátano por un valor superior a los 4.500 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra lo posiciona no solo como el principal exportador de América Latina, sino también del mundo entero, superando ampliamente a Filipinas y Guatemala, que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

National Geographic ya había señalado que el plátano es la fruta más consumida a nivel mundial, por encima de la naranja y la manzana, debido a su valor nutricional, facilidad de transporte y versatilidad en la dieta diaria. En este contexto, Ecuador sobresale como epicentro del comercio internacional del plátano, y sus productos llegan a los cinco continentes.

El éxito ecuatoriano se debe a varios factores: clima tropical estable, suelos fértiles, producción durante todo el año y acuerdos comerciales que facilitan el acceso a mercados como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. A esto se suma una mano de obra especializada y una tradición agrícola que ha perfeccionado la calidad del plátano que exporta el país andino.

América Latina domina el mercado global del plátano

La región latinoamericana se ha consolidado como líder indiscutible en la exportación de esta fruta. Además de Ecuador, otras economías del continente se han convertido en actores clave en el comercio internacional de plátanos.

A continuación, los principales exportadores de plátano en América Latina y el valor de sus ventas anuales:

Ecuador : 4.510 millones de dólares

: 4.510 millones de dólares Costa Rica : 1.740 millones de dólares

: 1.740 millones de dólares Guatemala: 1.550 millones de dólares

El predominio latinoamericano no es casualidad. Las condiciones agrícolas del trópico, combinadas con cadenas logísticas desarrolladas y relaciones comerciales estratégicas, han permitido que estos países abastezcan la demanda global.

Por su parte, Colombia, aunque reconocida por su producción agrícola, se encuentra por debajo de estos gigantes en lo que respecta a la exportación de esta fruta específica.

¿Quiénes consumen más plátanos en el mundo?

La popularidad del plátano en el ámbito global es innegable. Aparte de ser un alimento básico en países en desarrollo, también es muy demandado en economías avanzadas, donde se consume tanto fresco como procesado.

Los principales importadores del mundo, según datos comerciales, son:

Estados Unidos : 2.990 millones de dólares en importaciones

: 2.990 millones de dólares en importaciones China : 1.210 millones de dólares

: 1.210 millones de dólares Japón: 940 millones de dólares

El caso estadounidense es especialmente relevante. Este país norteamericano importa grandes volúmenes de plátano desde América Latina, principalmente desde Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

Los consumidores valoran su bajo costo, la facilidad de consumo y sus beneficios nutricionales, entre los que destacan el alto contenido de potasio, fibra y vitaminas del grupo B. Además, es una fruta sin estación: puede cosecharse y consumirse durante todo el año, lo que la convierte en un producto ideal para la distribución masiva.