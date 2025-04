Más de 250 mil personas despidieron al papa Francisco antes de su funeral, confirma el Vaticano

Durante tres intensas jornadas, miles de fieles colmaron la Plaza de San Pedro en Roma para dar el último adiós al papa Francisco. La Santa Sede confirmó este viernes 25 de abril que más de 250 mil personas se acercaron a la capilla instalada en la imponente Basílica vaticana. La respuesta masiva fue vista como una muestra de afecto y gratitud hacia una figura que marcó un antes y un después en la historia reciente de la Iglesia católica.

Desde las primeras horas del lunes, filas interminables se extendieron por los alrededores del Vaticano. Peregrinos, autoridades religiosas y representantes de diversas naciones acudieron para presenciar un momento histórico: el velorio de un papa que, según palabras del cardenal Giovanni Battista Re, “llevó el Evangelio a las periferias del mundo y defendió sin descanso la dignidad de los más pobres”. Su féretro fue expuesto sin el palio papal, siguiendo su voluntad de una ceremonia más sobria.

¿Cómo fue la despedida del pueblo fiel al papa Francisco?

La capilla ardiente permaneció abierta desde el lunes 21 de abril hasta la mañana del jueves, tiempo durante el cual los fieles pudieron acercarse para despedirse del sumo pontífice. Según datos proporcionados por el Vaticano y reproducidos por diversos medios italianos, más de un cuarto de millón de personas atravesaron las puertas de la Basílica de San Pedro, en un ambiente cargado de recogimiento, oraciones y lágrimas.

En su primer día de velatorio, el papa Francisco fue despedido por más de 20 mil fieles. Foto: Reporteros 365.

La afluencia de público superó las expectativas logísticas de las autoridades eclesiásticas, que debieron coordinar junto a las fuerzas de seguridad un dispositivo especial para garantizar el orden en los accesos. “No esperábamos una reacción tan multitudinaria, es una prueba palpable del cariño que el Santo Padre despertaba en la gente”, señaló monseñor Leonardo Sapienza, prefecto de la Casa Pontificia. Muchos asistentes viajaron desde otras regiones de Italia y desde países latinoamericanos para formar parte de este momento inédito.

Se revelaron los últimos minutos de vida del papa

El lunes 21 de abril, el papa Francisco murió a los 88 años en su residencia del Vaticano, la Casa Santa Marta, durante la mañana. El sumo pontífice padeció un ictus cerebral que provocó un coma y un colapso cardiocirculatorio irreversible. Andrea Arcangeli, director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, confirmó la causa del fallecimiento a través del parte médico oficial.

El médico Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió a Jorge Bergoglio en el Hospital Gemelli de Roma, relató los últimos momentos de vida del papa Francisco. “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos, pero no me respondía, no había nada que hacer”, afirmó. El santo padre manifestó su deseo de “morir en casa” y evitar procedimientos invasivos. Alfieri añadió: “No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma”.

El cronograma del funeral del santo padre