Durante su pontificado, el Papa Francisco dejó numerosas enseñanzas que traspasaron las fronteras de la religión. Su voz, cálida y cercana, se convirtió en referente para millones de personas en busca de orientación en lo cotidiano. Uno de los consejos más recordados, especialmente tras su reciente fallecimiento, es el que dedicó a las parejas, con una frase tan directa como poderosa.

Consciente de que las discusiones forman parte de la vida conyugal, el Papa Francisco invitó a no temer el desacuerdo, sino a enfrentarlo con madurez y diálogo. En diversas intervenciones públicas, como en audiencias generales o encuentros con familias, insistió en que el verdadero peligro no está en la pelea, sino en dejar que el resentimiento se instale.

Un sencillo mensaje para las parejas

El consejo del Papa Francisco para los problemas de pareja ha trascendido por su claridad. "Peléense todo lo que quieran con tal de que hagan las paces antes de que acabe el día", dijo en una audiencia en la Plaza de San Pedro en febrero de 2015. Este tipo de frases del Papa Francisco conectaron con una amplia audiencia, incluso con personas alejadas de la fe católica.

Según el Papa, no se trata de evitar las diferencias, sino de saber manejarlas. En su mensaje a los matrimonios, subrayaba que las discusiones no deben convertirse en murallas emocionales. “No se acuesten sin hacer las paces”, repetía. La enseñanza del Papa Francisco radicaba en promover relaciones de pareja sanas, centradas en el perdón, el respeto y el reconocimiento del otro. Un mensaje actual, útil y aplicable para todos los hogares.

La "guerra fría emocional"

Uno de los conceptos que más reiteró el pontífice fue la llamada “guerra fría emocional”. Para él, no hablar después de una discusión era aún más dañino que el conflicto mismo. Esta guerra fría, como la describía, iba sembrando silencios, heridas no resueltas y distancias peligrosas en la pareja.

“La guerra fría del día siguiente es peligrosa”, afirmaba. Según su visión, el distanciamiento prolongado mina el afecto y el respeto. Por eso, su llamado se enfocaba en restablecer el diálogo y no permitir que el orgullo alimente el enojo. Este mensaje del Papa Francisco para parejas se convirtió en una herramienta espiritual y emocional para miles de matrimonios en todo el mundo.

La importancia de pedir perdón a la pareja

La sabiduría del Papa Francisco se manifestó también en su manera de abordar el perdón. "No se olviden de decir: perdón, gracias, permiso", aconsejaba como pilares fundamentales en la convivencia. Estas palabras sencillas, según él, podían transformar una relación.

En sus discursos, insistía en la importancia de dar el primer paso tras una pelea. Reconciliarse no significaba perder, sino ganar en amor. “Si no te pedís perdón, no podés seguir viviendo con tu esposo o esposa”, decía con firmeza. El mensaje del Papa Francisco es claro: el perdón en la pareja no es un acto de debilidad, sino de valentía y compromiso.