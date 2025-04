Polémica por la sorpresiva cirugía estética de Gustavo Petro: se ausentó sin aviso oficial ante el Congreso y no delegó funciones

Gustavo Petro, presidente de Colombia, enfrenta una nueva controversia tras revelarse que el pasado 16 de abril se sometió a un procedimiento estético sin cumplir con la notificación oficial al Congreso ni delegar sus funciones presidenciales, tal como lo exige la Constitución. La intervención, realizada en la clínica Santa Bárbara de Bogotá, consistió en un lifting facial bajo anestesia general, lo que implica una incapacidad temporal.

El costo de la cirugía plástica ascendió a 20 millones de pesos colombianos y fue confirmada por la emisora Blu Radio. La noticia desató una tormenta política y jurídica al conocerse que ni el Senado de la República ni otras entidades legislativas recibieron información sobre la ausencia del mandatario. Hasta la fecha, la Presidencia no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Ausencia sin notificación oficial despierta dudas legales

El artículo 193 de la Constitución Política de Colombia establece que el Presidente de Colombia debe informar al Congreso cuando se ausenta por cualquier motivo, especialmente si existe una incapacidad temporal. En estos casos, debe emitirse un decreto para delegar las funciones presidenciales, generalmente a la Vicepresidenta Francia Márquez. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ningún documento oficial que certifique dicha delegación.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó en declaraciones públicas: “He revisado los registros del Senado y no ha llegado ninguna notificación desde la Casa de Nariño. No sé si la secretaría general tenga algo, pero a Presidencia del Senado no ha llegado nada”. Cepeda también indicó que, según expertos jurídicos, la sedación general justifica una notificación formal, ya que durante ese tiempo el mandatario no puede ejercer sus funciones.

Críticas políticas por aparente violación constitucional

La intervención quirúrgica de Gustavo Petro se convirtió rápidamente en tema de debate en el Congreso. La senadora María Fernanda Cabal, una de las críticas más férreas del gobierno, expresó su inconformidad a través de redes sociales y medios: “Que haga lo que le parezca con él mismo, pero que respete la Constitución Política, artículo 202. Si Petro estuvo bajo anestesia general y no lo informó, entonces no hubo presidente por algunas horas”.

El argumento de Cabal se basa en el hecho de que, al no notificar ni delegar el mando presidencial, el país quedó sin dirección ejecutiva durante el tiempo de la cirugía, lo que puede considerarse una falta grave al marco legal colombiano. A ello se suma el malestar en algunos sectores por la falta de transparencia con la que se manejó el procedimiento médico del jefe de Estado.

¿Cuál fue el procedimiento y reacción pública?

El lifting facial practicado a Gustavo Petro es una cirugía plástica destinada a reducir grasa y arrugas en el rostro y el cuello. Aunque es un procedimiento común y no implica riesgos graves en la mayoría de los casos, requiere anestesia general, lo cual representa una incapacidad temporal, tal como lo estipula el protocolo médico estándar.

Los principales datos del procedimiento son:

Fecha de la cirugía : miércoles 16 de abril de 2025

: miércoles 16 de abril de 2025 Lugar : Clínica Santa Bárbara, Bogotá

: Clínica Santa Bárbara, Bogotá Tipo de procedimiento : Lifting facial

: Lifting facial Costo aproximado : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos Condición médica: Anestesia general

Este episodio ha generado un debate más amplio sobre el nivel de transparencia y la responsabilidad legal del Presidente de Colombia frente a la ciudadanía y el Congreso. Aunque la cirugía plástica fue de carácter personal, la falta de notificación y delegación es vista como una infracción que podría tener implicaciones políticas y jurídicas.