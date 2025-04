Aviso importante para inmigrantes en USA: qué cubanos están protegidos y quiénes pueden ser deportados tras medidas de Trump

Más de 110 mil cubanos que ingresaron legalmente a Estados Unidos mediante el programa de parole humanitario CHNV, implementado por la administración Biden, podrían perder su estatus migratorio si se reactivan las políticas restrictivas impulsadas por Donald Trump. Aunque una jueza federal detuvo temporalmente la suspensión de este beneficio, la situación sigue siendo precaria para miles de ellos.

La medida afecta a un total de más de 530 mil inmigrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, cuya permanencia en el país depende de permisos temporales. Organizaciones y líderes políticos han alertado que nunca tantos cubanos habían estado tan cerca de una posible deportación masiva como ahora.

¿Qué cubanos están protegidos y quiénes pueden ser deportados de EE.UU. tras medidas de Trump?

El programa CHNV les dio una esperanza a miles de inmigrantes cubanos: un permiso temporal de hasta dos años para entrar legalmente a Estados Unidos y escapar de la crisis de Cuba. Fue una medida impulsada por el gobierno de Joe Biden, pero hoy su continuidad está en riesgo. Donald Trump intentó cancelarlo, aunque una jueza federal, Indira Talwani, frenó esa decisión por ahora. Aun así, advirtió que quienes están bajo este permiso deben buscar otra vía para regularizar su situación, porque la protección podría no durar.

Mientras tanto, cubanos que llegaron antes por otros programas o que ya han cambiado su estatus migratorio tienen más estabilidad. En cambio, los que solo tienen el parole temporal y no han iniciado ningún trámite adicional están en una situación delicada. Según el Center for Engagement and Advocacy in the Americas, más de 500 mil personas, muchas de ellas cubanas, podrían enfrentarse a la deportación si la política cambia. Para ellos, cada día es una mezcla de incertidumbre, miedo y esperanza.

PUEDES VER: Corte Suprema en EEUU frena nuevo intento de deportaciones de Trump a inmigrantes venezolanos en Texas

¿Cuáles son las diferencias entre los republicanos sobre la decisión de Trump contra los inmigrantes cubanos en EE.UU.?

El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado división incluso dentro del Partido Republicano. La congresista María Elvira Salazar, aunque aliada de Trump, ha defendido a los inmigrantes cubanos y culpado a Biden por haberlos dejado en un limbo legal. En redes sociales pidió que no se castigue a quienes ingresaron legalmente creyendo en las promesas de protección.

Por otro lado, el también republicano Carlos Giménez ha enfocado su discurso en la supuesta entrada de personas vinculadas al régimen cubano durante el gobierno de Biden. En marzo, solicitó la deportación acelerada de más de 100 individuos a los que considera infiltrados del gobierno de La Habana, reforzando así la línea dura que promueve Trump.