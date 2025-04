Hamás publica video de soldado estadounidense-israelí secuestrado por más de 550 días en Gaza: "¿Por qué estoy aquí y no con mi familia?"

"Realmente creemos que nos vamos a casa muertos. No hay nada que decir. No hay esperanza", lamentó Edan Alexander, un soldado cautivo. Foto: Composición LR.

"Realmente creemos que nos vamos a casa muertos. No hay nada que decir. No hay esperanza", lamentó Edan Alexander, un soldado cautivo. Foto: Composición LR.

En un nuevo capítulo del prolongado conflicto entre Israel y Hamás, este viernes 11 de abril se difundió un video que muestra a Edan Alexander, un soldado con ciudadanía estadounidense e israelí, capturado durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Visiblemente afectado, Alexander lanza una pregunta que ha calado hondo en la opinión pública: “¿Por qué estoy aquí y no con mi familia?”. Sus palabras, cargadas de angustia, han reavivado la atención mediática y aumentado la presión sobre los gobiernos de Israel y Estados Unidos para lograr su liberación.

La difusión del video se produce en medio de un punto muerto en las negociaciones entre ambas partes. El gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, acusa a Hamás de usar a los rehenes como moneda de cambio. A su vez, el grupo armado exige concesiones a cambio de liberarlos. En paralelo, el gobierno de Donald Trump, intensificó sus esfuerzos diplomáticos para repatriar a sus ciudadanos, aunque hasta ahora los avances han sido limitados.

¿Qué revela el nuevo video de Hamás sobre la situación de los rehenes?

La grabación difundida por Hamás muestra a Edan Alexander en una habitación cerrada, con luz tenue, dirigiéndose directamente a la cámara. "Estoy aquí hace más de un año. No entiendo por qué no hay un acuerdo para liberarnos", expresó el soldado. Su aparición pública después de más de 550 días de silencio ha conmocionado tanto a sus familiares como a la comunidad internacional.

Según fuentes de inteligencia, el video forma parte de una estrategia comunicacional de Hamás para presionar a Israel y al gobierno estadounidense, en un momento donde el conflicto en Gaza se intensifica. La madre de Alexander, en declaraciones recogidas por The New York Times, imploró: “Escuchar su voz me dio esperanza, pero también me rompió el corazón. Queremos a Edan en casa ya”.

Expertos coinciden en que estas grabaciones buscan mostrar que los rehenes siguen vivos, pero también generar desestabilización emocional y política. Para el analista militar Amos Harel, citado por Haaretz, “Hamás entiende el poder simbólico de estos videos. Son una herramienta de guerra psicológica”.

Netanyahu: Israel no descansará hasta rescatar a todos los rehenes

Benjamín Netanyahu, al frente del gobierno israelí, calificó la publicación como una maniobra cruel y reiteró su compromiso de traer de regreso a todos los cautivos. En un comunicado oficial, afirmó: “Israel no descansará hasta que cada uno de nuestros ciudadanos esté a salvo y en casa”. Sin embargo, el liderazgo del primer ministro ha sido objeto de duras críticas por parte de las familias de los rehenes, quienes acusan al gobierno de actuar con lentitud y falta de transparencia.

Durante las últimas semanas, protestas han tomado las calles de Tel Aviv y Jerusalén. Decenas de manifestantes exigen acciones concretas. “Nos dicen que negocian, pero no vemos resultados. Nuestros hijos no pueden esperar más”, expresó el portavoz del Foro de Familias de Rehenes.

El papel de EE. UU. en el rescate de sus ciudadanos

Estados Unidos, aliado estratégico de Israel, ha sido uno de los actores más vocales en la demanda por la liberación de los rehenes. A pesar de su retórica firme, Washington ha enfrentado obstáculos en sus gestiones. Diplomáticos estadounidenses han mantenido conversaciones indirectas con intermediarios en Egipto y Qatar, sin lograr resultados concretos. El caso de Edan Alexander añade presión al Departamento de Estado, que busca equilibrar su respaldo a Israel con la necesidad de proteger a sus ciudadanos en manos de Hamás.