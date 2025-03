Accionista de Tesla arremete contra Musk y lanza advertencia: "Necesitamos un nuevo director"

La compañía automotriz Tesla, reconocida como uno de los pilares empresariales de Elon Musk, ha experimentado una caída continua en su rendimiento anual dentro del mercado europeo. Esta situación, que marca el décimo descenso consecutivo en los últimos 12 meses, ha generado un clima de incertidumbre entre los socios estratégicos de la firma, quienes cuestionan la implicancia y concentración del CEO en el manejo corporativo de la empresa.

Ross Gerber, reconocido inversor y figura clave entre los accionistas de Tesla, expresó el último miércoles que ha llegado el momento de que Elon Musk designe a un nuevo director ejecutivo para liderar la compañía. El inversionista expresó que Tesla necesita "un nuevo director ejecutivo".

Gerber se basa en la creciente participación de Musk en actividades políticas y dejar de lado Tesla. Foto: Youtube

¿Elon Musk podría dejar de ser SEO de Tesla?

“Todos tomamos decisiones con nuestro tiempo y Elon Musk no tiene más de 24 horas al día. Elon elige trabajar todo el tiempo; no hay duda de que está comprometido con el gobierno. No dirige Tesla y por eso se necesita un nuevo director ejecutivo”, señaló Gerber.

La crítica de Gerber se basa en la creciente participación de Musk en otras actividades, especialmente desde que estrechó vínculos con la administración de Donald Trump y asumió nuevas funciones vinculadas al Gobierno estadounidense. Esta diversificación de roles ha generado dudas sobre su nivel de compromiso con Tesla.

Además, el inversor reveló que ha comenzado a desprenderse de parte de sus acciones en la compañía, tras detectar una pérdida de valor sostenida. Desde el inicio de la crisis, Tesla ha registrado una caída del 4% en sus acciones y una disminución de capitalización bursátil cercana a los US$800.000 millones, lo que ha golpeado duramente la confianza del mercado.

Tesla en una constante pérdida

La presión sobre Musk se ha intensificado no solo por parte de los accionistas, sino también dentro de la misma familia. Kimbal Musk, hermano de Elon y miembro del consejo de administración de Tesla, vendió 75.000 acciones por un valor aproximado de 27 millones de dólares el mes pasado. Además, el director financiero de Tesla, Vaibhav Taneja, también ha vendido acciones por un total de más de cinco millones de dólares en las últimas semanas, lo que indica una falta de confianza en la dirección actual de la empresa.

La situación en Tesla es un reflejo de los desafíos que enfrenta la compañía en un mercado cada vez más competitivo y en un entorno económico incierto. La presión de los inversores y la necesidad de un liderazgo sólido son más evidentes que nunca.