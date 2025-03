Zelle aplicará restricciones desde el 1 de abril para este grupo de usuarios en EEUU: ¿afectará tu cuenta?

El popular sistema de pagos electrónicos Zelle anunció modificaciones en su funcionamiento que impactarán a una parte de sus usuarios. Desde el 1 de abril, quienes no estén vinculados a una institución financiera participante ya no podrán utilizar la aplicación para enviar o recibir dinero. Este ajuste se enmarca en una estrategia para fortalecer la seguridad y optimizar la operatividad del sistema, evitando riesgos asociados a fraudes y transacciones no autorizadas.

El pasado 8 de enero, Zelle dejó de aceptar nuevos registros en su aplicación independiente, y el 31 de marzo será el último día en que los miembros actuales podrán operar fuera de un banco asociado. Esto significa que si no te has registrado podrías quedar excluido del servicio a partir del 1 de abril.

¿Cuál es el grupo de usuarios que tendrán restricciones de Zelle?

La medida afectará a quienes usan la aplicación de Zelle sin estar vinculados a una entidad participante. Hasta ahora, la plataforma permitía enviar fondos sin necesidad de contar con una cuenta en una casa de crédito específica, pero este modelo llegará a su fin.

Para continuar con el servicio, será necesario registrarse a través del mecanismo en línea o la app móvil de una institución que forme parte de la red. Quienes no realicen este proceso perderán el acceso y no podrán realizar operaciones desde la fecha establecida.

¿Cómo afectará esta medida de Zelle a sus usuarios en EE.UU.?

Los cambios en Zelle representan un desafío para quienes dependían de su aplicativo de forma autónoma. Ahora, deberán verificar si su empresa financiera brinda el servicio y, en caso contrario, optar por otra que lo haga. Esto podría generar inconvenientes, especialmente para quienes prefieren no vincular sus cuentas con plataformas de pago.

Además, algunas instituciones anunciaron normas de seguridad adicionales en las operaciones realizadas a través de Zelle. Por ejemplo, JPMorgan Chase implementará nuevos controles desde el 23 de marzo como parte de una estrategia para reducir el fraude y evitar el uso indebido del sistema. Estas medidas podrían afectar la facilidad y agilidad con la que actualmente se realizan envíos de fondos.