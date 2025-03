Papa Francisco no renunciará: Vaticano revela cuál es su estado de salud y la posibilidad de darle alta médica

El papa Francisco continúa mostrando mejoras en su estado de salud tras la neumonía bilateral que lo mantuvo hospitalizado desde el 14 de febrero. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, amigo cercano del Pontífice y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, descartó cualquier posibilidad de renuncia, asegurando que Francisco espera iniciar "una nueva etapa" llena de sorpresas una vez se recupere completamente.

Aunque el Papa se cansa al hablar debido a la necesidad de rehabilitación, tras el uso prolongado de oxigenación de alto flujo, su estado general de salud es positivo. Los especialistas revelaron que seguirán evaluándolo en diferentes turnos, ya que todavía no hay una fecha exacta para que sea dado de alta y pueda volver al Vaticano en Roma.

El papa Francisco muestra mejoras en su estado de salud pese a su avanzada edad. Foto: CNN

¿Cómo se encuentra el estado de salud del papa Francisco?

El papa Francisco continúa realizando tratamiento farmacológico, la fisioterapia respiratoria y motora. Por este motivo, volvió la ilusión al Vaticano por su notoria mejora y algunos lo estarían esperando al 100% para Semana Santa. La máxima figura del catolicismo ya no utiliza ventilación mecánica con mascarilla, sino oxigenación de alto flujo con cánulas nasales, según la Santa Sede.

Además, durante el día, la principal autoridad católica utiliza menos los altos flujos y viene realizando ejercicios e incluso ha dedicado una jornada completa a la oración. Sin embargo, los médicos que lo atienden no han dado ninguna indicación sobre el alta hospitalaria y lo seguirá en observación por su avanzada edad. "Los médicos todavía no le han dado de alta, pero el papa es un hombre de sorpresas y seguramente habrá aprendido muchas cosas este mes", reveló el Prefecto del dicasterio para la Doctrina de la Fe.

¿El papa Francisco renunciará a su puesto en el Vaticano?

Este mes hubo mucha intriga en los pasillos de la Santa Sede e incluso algunos católicos pensaron que el papa argentino no resistiría y en cualquier momento dejaría su puesto vacante. No obstante, fuentes religiosas revelaron que solamente se filtraron rumores muy lejos de la realidad. "No creo que renuncie. Ahora hace falta una rehabilitación porque mucho tiempo con oxigenación de altos flujos te seca la garganta y casi tienes que volver a aprender a hablar", enfatizó el Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

¿Cuáles son las medidas que el Vaticano implementó mientras esperan al papa Francisco?

Durante la convalecencia del pontífice, el Vaticano realizó sus actividades para asegurar la continuidad en la gestión de la Iglesia católica. Las funciones esenciales de la Santa Sede se mantuvieron operativas, aunque algunas audiencias y eventos públicos fueron pospuestos o cancelados. Las autoridades eclesiásticas señalan que el papa desea volver para Semana Santa, pero los médicos quieren estar 100% seguros y esperarán un poco más.

El secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, asumió responsabilidades adicionales para garantizar la estabilidad institucional. Es importante destacar que no se tomaron decisiones drásticas, ya que la tradición católica considera el papado como un cargo vitalicio. Francisco continúo ejerciendo sus funciones desde el hospital, incluyendo la firma de decretos y la emisión de mensajes, demostrando su dedicación y resiliencia.