En un esfuerzo por hacer la educación de élite más accesible, Universidad de Harvard ha anunciado que, a partir del próximo otoño boreal, la matrícula será gratuita para estudiantes provenientes de familias con ingresos anuales de hasta US$ 200.000. Este cambio marca un hito en la política de ayuda financiera de la institución, que busca atraer a más estudiantes de familias de ingresos medios y expandir su diversidad. Con una matrícula que superó los US$ 56.000 este año, este movimiento se presenta como una estrategia para aliviar la carga económica de los estudiantes y permitirles acceder a una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Además, Harvard ha mejorado su asistencia para estudiantes con ingresos más bajos. Aquellos provenientes de familias que ganen menos de US$ 100.000 al año recibirán una cobertura completa, que incluirá gastos de alojamiento, seguro médico y desplazamiento. Esta medida, que se enmarca en la Iniciativa de Ayuda Financiera lanzada en 2004, refleja el compromiso de la universidad por hacer su educación más accesible a estudiantes de todas las clases sociales, independientemente de su nivel económico.

¿Quién califica para la matrícula gratuita en Harvard?

La nueva política de matrícula gratuita en Harvard está dirigida a estudiantes de pregrado que provienen de familias cuyo ingreso anual no supere los US$ 200.000. Esta ampliación de los criterios de ayuda financiera es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la universidad para hacer frente al aumento constante en el coste de la educación superior. Anteriormente, el umbral de ingresos para recibir ayuda completa era de US$ 85.000, lo que limitaba el acceso a la universidad solo a las familias con los ingresos más bajos.

Ahora, con la nueva medida, un mayor número de familias de clase media podrá beneficiarse de esta generosa oferta. Al permitir que estudiantes provenientes de hogares con ingresos de hasta US$ 200.000 accedan a una educación gratuita, Harvard intenta abrir sus puertas a una población más diversa de estudiantes, tanto a nivel económico como geográfico. Con este cambio, la universidad amplía su objetivo de ofrecer oportunidades educativas sin importar la condición económica de los estudiantes.

¿Cómo se compara la ayuda financiera de Harvard con otras universidades?

La Universidad de Harvard no es la única institución educativa que ha comenzado a modificar su política de ayudas financieras para hacer la educación más asequible. De hecho, otras universidades de la Ivy League, como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), también han implementado políticas similares. En noviembre de 2024, el MIT anunció que los estudiantes de familias con ingresos de menos de US$ 200.000 podrían acceder a matrícula gratuita, mientras que aquellos con ingresos inferiores a US$ 100.000 disfrutarían de una cobertura completa.

De forma similar, la Universidad de Pensilvania ha establecido un programa que cubre el coste total de matrícula para familias con ingresos de hasta $200,000. Incluso algunas universidades públicas, como la Universidad de Texas, han implementado políticas que ofrecen matrícula gratuita a estudiantes de familias con ingresos de hasta US$ 100.000. Este movimiento refleja una tendencia creciente en la educación superior de Estados Unidos, que busca reducir la carga financiera sobre las familias y hacer que las universidades sean más accesibles.

¿Qué cubre la ayuda financiera de Harvard?

El paquete de ayuda financiera de Harvard va más allá de cubrir únicamente el coste de matrícula. Para los estudiantes de familias con ingresos de hasta US$ 100.000, la universidad también cubre los gastos de alojamiento, seguro médico y desplazamiento entre el campus y el hogar familiar. Esto representa una de las ofertas de ayuda financiera más generosas de las universidades en Estados Unidos.

Además, los fondos para las becas provienen de diversas fuentes, incluyendo la dotación de Harvard, las donaciones de exalumnos y subvenciones federales y estatales. Esto garantiza que el sistema de ayuda financiera sea sostenible a largo plazo y que un número aún mayor de estudiantes pueda beneficiarse de estas oportunidades. En el año fiscal 2024, el fondo de dotación de la universidad alcanzó los $53.2 mil millones, lo que le permite seguir implementando programas de ayuda financiera sin comprometer su estabilidad financiera.