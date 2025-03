Trump presenta su estrategia para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania: alto al fuego por 30 días y acuerdo entre Putin y Zelensky

Durante el fin de semana, Donald Trump y sus principales asesores en el exterior establecieron una estrategia para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente estadounidense presionará a Volodimir Zelensky y Vladimir Putin para que acepten un alto al fuego por 30 días, con el objetivo de alcanzar un acuerdo diplomático que ponga fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú. Trump mantuvo varias reuniones y conversaciones telefónicas con Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, Marco Rubio, secretario de Estado, y Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Witkoff sostuvo una reunión con Putin en el Kremlin, donde, en sus encuentros con Trump, expuso las exigencias del presidente ruso para alcanzar la paz con Ucrania. Aunque el enviado especial a Medio Oriente ya había adelantado previamente desde Moscú las condiciones de Putin para cesar las hostilidades.

PUEDES VER: Estados Unidos y Rusia negocian los próximos pasos en busca de un acuerdo de paz en Ucrania

Trump hablará con Putin el 18 de marzo para discutir el fin de la guerra en Ucrania

El presidente Trump informó que el martes 18 de marzo mantendrá una conversación con Vladimir Putin para discutir el fin de la guerra en Ucrania, señalando que esto podría implicar la división de ciertos recursos entre las dos partes. El Kremlin confirmó la reunión entre ambos líderes, lo que abre la posibilidad de un acuerdo para poner fin al conflicto.

Trump, en declaraciones a los periodistas el lunes 17 de marzo desde el avión presidencial Air Force One, expresó que ya se han llevado a cabo varias conversaciones con ambas partes, Ucrania y Rusia, sobre la distribución de territorios y plantas energéticas. Además, propuso un alto el fuego de 30 días en Ucrania, una iniciativa que fue aceptada por Kiev, aunque Moscú aún no emitió una respuesta clara.

Estas son las exigencias de Putin a Zelensky para la paz en Ucrania

Las exigencias de Putin para alcanzar la paz con Ucrania incluyen varias condiciones. En primer lugar, Ucrania no puede unirse a la OTAN, y los miembros de la alianza no deben desplegar tropas en territorio ucraniano, ni siquiera en la modalidad de fuerzas de paz, como proponen algunos países como Reino Unido y Francia. Además, en caso de que se logre una tregua, Rusia exige que EE. UU. y la OTAN suspendan el suministro de armamento e inteligencia a Ucrania. También se solicita que Ucrania retire sus tropas de Kursk, una región rusa invadida por Ucrania en agosto de 2024.

Por otro lado, el Kremlin demanda que Ucrania ceda la soberanía de ciertas áreas ocupadas por Rusia durante la invasión. Además, propone la creación de un dispositivo para monitorear la zona fronteriza entre ambos países, que defina las responsabilidades en caso de violaciones a la tregua. Finalmente, se requiere un método para intercambiar prisioneros, tanto militares como civiles, incluidos niños y mujeres, entre las partes involucradas en el conflicto.

Macron exige a Rusia aceptar la propuesta de alto al fuego por 30 días

El viernes 14 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que Rusia "está obligada" a aceptar la propuesta de alto el fuego de 30 días presentada por EE. UU. y Ucrania. También destacó que continuarán trabajando "para fortalecer el respaldo a Ucrania y alcanzar una paz estable y perdurable". "Rusia está ahora obligada a aceptar la propuesta estadounidense-ucraniana de un alto el fuego de 30 días", expresó mediante sus redes sociales.

En el marco de la posible tregua de 30 días, se contempla el despliegue de fuerzas militares europeas para asegurar el cumplimiento del acuerdo, lo que permitiría "mostrar nuestro apoyo a largo plazo", según destacó Macron. También indicó que se prevé la presencia de "unos pocos miles de hombres por país", aunque precisó que el objetivo no es reunir "una masa de hombres". Ante la posible resistencia de Moscú, el mandatario afirmó que "Ucrania es soberana" y que, si solicita la presencia de fuerzas aliadas en su territorio, no corresponde a Rusia decidir si acepta o no esa solicitud.