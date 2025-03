Trump anula todos los indultos aprobados por Biden, alegando uso de una firma automática: "Él no los firmó, ni sabía nada de ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anular este lunes 17 de marzo todos los indultos aprobados por el exmandatario Joe Biden, alegando el uso de una firma automática. El republicano sostuvo que Biden no estaba al tanto de ellos (los indultos) y que no pudo haberlos aprobado él mismo. "Los indultos que el soñoliento Joe Biden otorgó al Comité de Matones Políticos, y a muchos otros, se declaran nulos, sin valor y sin efecto, debido a que fueron emitidos por Autopen. En otras palabras, Joe Biden no los firmó, pero, aún más importante, ¡no sabía nada de ellos!", sentenció Trump.

Trump ha expresado nuevamente su descontento con los miembros del comité de la Cámara de Representantes, a quienes acusa de haber "destruido y eliminado toda las evidencias obtenidas durante dos años de la caza de brujas" en su contra, así como en perjuicio de "muchas otras personas inocentes", según ha reiterado. En este contexto, ha señalado que estos "matones políticos" deben "comprender que están sujetos a una investigación al más alto nivel".

El poder del indulto en la Constitución de EE. UU.

El poder de indulto en Estados Unidos está establecido en el Artículo II, Sección 2 de la Constitución, y no contempla la posibilidad de ser revocado. En términos generales, un presidente no tiene la facultad de anular o revocar un indulto concedido por su predecesor. Una vez otorgado y aceptado, el indulto presidencial se considera definitivo e irreversible. Antes de concluir su mandato, Joe Biden conmutó las penas de aproximadamente 1.500 personas que habían sido liberadas y permanecían bajo arresto domiciliario debido a la pandemia de COVID-19, además de otorgar el indulto a 39 ciudadanos condenados por delitos no violentos.

En respuesta a estas irregularidades, Trump ha anunciado una "investigación al más alto nivel" para examinar las acciones de este comité y las circunstancias que rodearon la emisión de los indultos. El objetivo es esclarecer posibles abusos de poder y garantizar la integridad de las instituciones gubernamentales. ​

El Autopen, la justificación de Trump para anular los indultos de Biden

El Autopen es un dispositivo, ya sea mecánico o electrónico, diseñado para replicar de manera exacta la firma de una persona en documentos de forma automática. En la política estadounidense, su uso se ha extendido durante décadas entre presidentes y altos funcionarios para agilizar la firma de documentos oficiales, dado el elevado volumen de trámites que deben gestionar. Barack Obama se convirtió en el primer presidente en utilizar el Autopen para promulgar una ley en 2011, cuando firmó una extensión de la Patriot Act mientras se encontraba de viaje en el extranjero.

Biden indultó a casi 2.500 condenados por delitos no violentos

En enero de 2025, Joe Biden anunció la conmutación de las penas de cerca de 2.500 personas sentenciadas por delitos no violentos vinculados al crack y la cocaína, según informó CNN el 17 de enero de 2025. Esta acción tiene como objetivo reducir las desigualdades raciales y sociales generadas por políticas antidrogas que, en el pasado, fueron consideradas injustas, especialmente las implementadas durante la denominada "guerra contra las drogas".

El indulto a Hunter Biden, el hijo de Joe

Hunter Biden, hijo del expresidente, fue indultado por su padre tras ser condenado por delitos relacionados con fraude fiscal y posesión ilegal de armas. Este indulto generó controversia, ya que Joe Biden había prometido anteriormente no intervenir en los procesos legales de su hijo. Sin embargo, justificó su decisión alegando que los cargos contra Hunter fueron motivados políticamente y "orquestados" por sus rivales. ​La anulación de estos indultos y la investigación anunciada por Trump podrían tener implicaciones significativas en la política estadounidense, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes y la legalidad de las acciones presidenciales.​