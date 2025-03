Jubilados marchan contra ajuste de Milei: reciben apoyo de hinchas de fútbol ante "crisis humanitaria" por ingresos de indigencia

Los jubilados de Argentina salieron nuevamente a las calles para manifestarse en contra de las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según las organizaciones que agrupan a los jubilados, el sistema previsional del país atraviesa una crisis profunda, que llevó a millones de adultos mayores a percibir ingresos que apenas superan el umbral de la indigencia. Estos ingresos, insuficientes para cubrir lo básico, agudizaron las desigualdades sociales, generando un fuerte malestar en un sector de la población que, históricamente, ha sido uno de los más vulnerables a los cambios económicos.

La protesta no solo contó con la participación activa de los jubilados, sino también con el apoyo inusitado de un sector del fútbol argentino. Los hinchas de diversas barras bravas se han sumado a la marcha, uniendo fuerzas con los sindicatos y otros grupos sociales que denuncian las consecuencias del ajuste. El fenómeno ha generado un interesante cruce entre la política y el deporte, dado que las barras, tradicionalmente asociadas con la pasión futbolística, han comenzado a alzar la voz contra lo que consideran una "crisis humanitaria".

¿Por qué los jubilados de Argentina enfrentan una "crisis humanitaria"?

Según el informe de Swissinfo, los jubilados de Argentina atraviesan una "crisis humanitaria", caracterizada por un nivel de ingresos que apenas cubren las necesidades mínimas. Para muchos de ellos, el ajuste fiscal y la inflación han erosionado su poder adquisitivo, empujándolos a una situación de precariedad. Los más afectados por esta crisis son aquellos que dependen exclusivamente de sus pensiones, cuya actualización no ha seguido el ritmo de la inflación.

De acuerdo con las estadísticas, un porcentaje importante de los jubilados en Argentina recibe pensiones que no alcanzan ni siquiera el salario mínimo vital y móvil, lo que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Tal como señala el economista y especialista en temas sociales, Ricardo López, "los jubilados no solo enfrentan la inflación, sino también un gobierno que no ha demostrado voluntad política para mejorar sus condiciones".

Hinchas de futbol participan de la movilización al Congreso junto a los jubilados

El proceso comenzó con la convocatoria de un pequeño grupo de seguidores de Chacarita Juniors. En los días recientes, empezaron a circular invitaciones desde diversos clubes como Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros. Las principales consignas de estas convocatorias eran "Estamos con los jubilados" y "Iremos a la marcha".

En la marcha, se hicieron presentes barras de Rosario Central, Chacarita y Huracán. Además, participaron agrupaciones políticas como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Convergencia Socialista, Política Obrera, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep).