En un acto que desafió el caos del tráfico de Medellín y la ansiedad de un parto inesperado, Juan Guillermo García, un taxista de la empresa Coopebombas, se convirtió en un héroe improvisado el pasado 2 de marzo. Mientras transitaba por las calles del municipio de Envigado, García atendió el parto de una mujer en su taxi, lo que se convirtió en una de esas historias que jamás olvidará.

Juan Guillermo no imaginaba que esa jornada, que comenzó como una rutina de trabajo, lo llevaría a convertirse en un médico improvisado, ayudando a traer al mundo a Thiago, un bebé que nació dentro de su auto en medio de un caos vehicular. En una ciudad conocida por su tráfico, esta historia resalta cómo la rapidez y la valentía pueden marcar la diferencia en situaciones extremas.

Juan Guillermo cuenta como fue atender el parto en medio del tráfico

El incidente ocurrió cuando Juan Guillermo recogió a una mujer embarazada que se dirigía a Sabaneta, municipio cercano a Medellín. La mujer, acompañada por una niña pequeña, le pidió al conductor que la llevara rápidamente al hospital debido a los dolores de parto que experimentaba. Con la angustia en el rostro de la madre y la pequeña asustada a su lado, el taxista aceleró el paso. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando se encontraron con un trancón en el camino hacia el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado.

"Vi que la mujer estaba llorando de dolor y la niña estaba muy nerviosa, así que aceleré lo más que pude", relató Juan Guillermo, quien se sintió invadido por la ansiedad mientras intentaba encontrar la mejor solución para la situación. Fue en medio de este caos vehicular cuando el parto se adelantó, y en el asiento trasero de su taxi, el bebé comenzó a salir. "Yo le dije, señora, puje, puje. Cuando ella pujó, el niño salió", describió el taxista, quien actuó con la calma y el control necesarios para facilitar el nacimiento del bebé.

Juan Guillermo aseguró la seguridad del bebé

Una vez que Thiago nació, Juan Guillermo no dudó en hacer todo lo posible para asegurar que madre e hijo recibieran la atención adecuada. Al llegar al hospital, pidió urgentemente que una camilla fuera traída hasta su taxi, pues el bebé necesitaba atención inmediata. Los médicos lograron estabilizar al recién nacido, quien estuvo algunos minutos bajo observación en el automóvil. Mientras tanto, la madre agradeció profundamente la valiosa ayuda del taxista, quien, en un gesto lleno de humanidad, le dijo que no debía preocuparse por el costo del viaje. "Es el primer regalo del bebé", comentó el conductor, mostrando su solidaridad con la familia que, por supuesto, no dudó en contactarlo después para darle las gracias.

Gracias a su rápida acción, el taxista pudo salvar la vida del bebé, que, según los médicos, estaba en riesgo de asfixiarse debido a que no pudo respirar bien al nacer. La familia de Thiago, al enterarse de que su hijo había nacido en un taxi, expresó su profundo agradecimiento y mostró una foto del pequeño a Juan Guillermo, quien se sintió emocionado por haber ayudado a traer al mundo a un niño en circunstancias tan complejas.

Un reconocimiento a su valentía por la empresa de taxis "Coopebombas"

La labor de Juan Guillermo fue rápidamente reconocida por su empresa, Coopebombas, que le ofreció un homenaje por su valentía y rapidez de reacción. Además, la familia de Thiago, quien ahora disfruta de buena salud, le mostró su agradecimiento eterno. El taxista no solo se sintió orgulloso de su acción, sino que también expresó lo importante que fue para él saber que había salvado una vida.

"Mi familia está muy orgullosa, mis hijos, estoy orgulloso de haber servido. Eso lo llena de mucha motivación para seguir trabajando, para seguir adelante y servirle a la gente", comentó con voz entrecortada, reflejando la emoción de un hombre que no se considera un héroe, pero que sin duda hizo algo extraordinario.