Rubio expresó su furia por el cierre de la USAID, mientras Musk lo critica por no reducir su plantilla. Foto: composición LR/AFP

Rubio expresó su furia por el cierre de la USAID, mientras Musk lo critica por no reducir su plantilla. Foto: composición LR/AFP

Todo ya estaba tenso en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump escuchaba con los brazos cruzados los ataques de los contendientes: era Elon Musk frente a Marco Rubio, el hombre más rico del mundo y el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Según New York Times, Rubio está “furioso” con Musk hace semanas, porque este cerró la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) sin consultarle.

En una nueva reunión de gabinete del presidente Trump y otras 20 personas, Musk dio la primera estocada y acusó a Rubio de no haber recortado su plantilla y reducir el Estado, un objetivo del gobierno Trump. No has despedido a “nadie”, dijo el hombre más rico del mundo y añadió que solo había despedido a un miembro del personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental, según el Times.

No estás siendo sincero, respondió Rubio. “¿Qué pasa con los más de 1500 funcionarios del Departamento de Estado que se jubilaron anticipadamente? ¿No contaban como despidos?”, dijo el Secretario de Estado, y preguntó, sarcásticamente, si quería que volviera a contratar a la gente para que Musk haga un espectáculo y los despida de nuevo.

Rubio está “furioso” con Musk hace semanas, porque este cerró la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). Foto: AFP

Musk vs. Rubio: altas tensiones en el gobierno de Trump

Elon Musk, sin tensar expresión, respondió con desprecio que Rubio solo era bueno en televisión, como quien dice que no sirve para nada más. En ese momento, inició, acalorada, la discusión.

Medios estadounidenses han reportado altas tensiones entre Musk y altos cargos del Gobierno, debido a que acusan al joven equipo de funcionarios de la comisión de eficiencia gubernamental (DOGE) —reclutados en Silicon Valley— de extralimitarse en sus funciones y contra el poder sin límites del hombre más rico del mundo.

Trump finalmente intervino para defender a Rubio y asegurar que hace un gran trabajo y que tenía mucho por hacer. “Está muy ocupado, siempre de viaje y en la televisión, y tiene una agencia que dirigir. Así que todos tienen que trabajar juntos”, dijo el presidente.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, acusó al DOGE de Musk por haber intentado despedir a controladores de tráfico aéreo cuando lidia con las consecuencias de accidentes aéreos. Foto: AFP

Los funcionarios del gabinete comparten en gran medida la visión de Musk (reducir el despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno), sin embargo, se han sentido frustrados por la falta de coordinación coherente en la implementación de sus medidas, asegura el Times.

Antes del altercado con Rubio, el secretario de Transporte, Sean Duffy, acusó al DOGE de haber intentado despedir a controladores de tráfico aéreo vitales justo cuando lidia con las consecuencias de varios accidentes aéreos, lo que llevó a Musk a tacharlo de mentiroso, según la misma fuente.

Trump supuestamente intervino para parar la discusión y sugerir que, de ahora en adelante, los controladores sean contratados entre los "genios" que estudian en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Trump niega supuesto enfrentamiento entre Musk y Rubio

El presidente estadounidense, Donald Trump, desmintió que Elon Musk y Marco Rubio hayan tenido una discusión durante una reunión en la Casa Blanca.

Ante la pregunta de los periodistas el viernes sobre el presunto enfrentamiento, el presidente afirmó: "No hubo choque. Yo estuve allí". Enfatizó en que Musk y Rubio "están realizando un trabajo fantástico" y "tienen una excelente relación".

Trump anunció que los recortes continuarían, pero con un "bisturí" en lugar de con un "hacha", según medios estadounidenses, el presidente habría aprovechado la oportunidad para poner límite al poder de Musk.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.