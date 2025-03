Mujer enfrenta a dos ladrones armados y evita el robo de su moto: ambos se fueron corriendo

En Cúcuta, Colombia, la inseguridad crece cada día más. Una mujer evitó el robo de su motocicleta enfrentándose a golpes con dos ladrones que iban armados. El suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad de la calle y llamó rápidamente la atención de miles de usuarios en las redes sociales.

En el video, se puede observa a la víctima, identificada como Karen Chaparro, fue asaltada por los dos delincuentes que iban armados con pistolas. Sin embargo, no esperaron a que Karen se defendiera golpeándolos y empujándolos, logrando que ambos huyan del lugar corriendo.

Karen Chaparro ha recibido entrenamiento para estos sucesos

Chaparro contó para Noticias Caracol que ha sido capacitada para manejar situaciones como estas, ya que tiempo tiempo atrás recibió entrenamiento durante su estadía en la Policía Nacional. Esto le permitió mantener la calma y actuar rápidamente frente a los malhechores. Los vecinos del barrio celebraron la valentía de esta mujer, mientras que otros consideran que se expuso a un alto riesgo, pues ambos hombres estaban armados.

“Parqueo mi moto y se me acercan dos hombres armados, encapuchados, totalmente tapados. No se les veía nada. Empezaron a golpearme y yo para defenderme y no dejarme hacer nada, pues obviamente me retiré el casco y como pude intenté golpearlos a ellos también”, relató.

Aunque no tuvo heridas graves que lamentar, Chaparro recibió golpes en la cabeza y rostros, lo cual llevo a que algunos requirieran de una sutura. Tras esto, presentó una denuncia antes la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, pidiendo a las autoridades reforzar las acciones contra de los asaltos en Cúcuta.

Erika Chaparro se defendió con valentía de los ladrones, quienes la apuntaban con armas de fuego. Foto: captura de pantalla

Los ladrones salieron corriendo

El video del asalto, que dura apenas unos segundos, mostró como la mujer se resistió con fuerza al asalto. En cierto punto, Karen logró quitarse el casco para usarlo como arma y golpear a uno de los hombre en la cabeza. Ante esto, ambos intentaron intimidarla con violencia, llegando a propinarle un golpe en el rostro con la cacha del arma.

Al ver que Chaparro seguía defendiéndose, sumado a sus gritos y ladridos de los perros de la zona alertando a los vecinos, los hombres desistieron del robo y huyeron del lugar corriendo.