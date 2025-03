Donald Trump advierte que Estados Unidos no aguantará a Zelensky "por mucho más tiempo"

Las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania continúan en aumento debido a las marcadas discordancias entre sus mandatarios. A través de su cuenta de 'Truth Social', el presidente Donald Trump advirtió a su homólogo ucraniano Volodímir Zelensky que EE. UU. no tolerará su resistencia a alcanzar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra con Rusia.

"Esta es la peor declaración que Zelenski podría haber hecho, y Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo. Es lo que estaba diciendo: este tipo no quiere que haya paz mientras cuente con el apoyo de Estados Unidos y Europa. En la reunión que tuvieron con Zelenski, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente, no fue una gran declaración en términos de demostración de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?", escribió Trump en referencia a unas recientes declaraciones dadas a AP, en las que Zelensky señaló que el fin de la guerra está “todavía muy, muy lejos”.

Rusia acusa a Zelensky de querer alargar la guerra tras tenso encuentro con Trump

Dmitry Peskov, portavoz del gobierno de Rusia, calificó el tenso encuentro entre Volodímir Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca como un hecho sin precedentes, el cual demostró que al presidente ucraniano le falta diplomacia. "(Fue) un acontecimiento bastante inédito, por supuesto. Zelenski ha demostrado, en muchos sentidos, una completa falta de dotes diplomáticas, como mínimo", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, Peskov apuntó contra Zelensky y lo acusó de no buscar el fin del conflicto que Rusia y Ucrania mantienen desde hace más de tres años. “El régimen de Kiev y Zelensky no quieren la paz. Quieren que la guerra continúe. Por lo tanto, en esta situación, por supuesto, los esfuerzos de Washington y la disposición de Moscú no serán suficientes”, declaró.

Zelensky asegura que sin garantías no la tregua "será un fracaso"

Durante su participación en una cumbre con líderes europeos, Volodímir Zelensky indicó que cualquier alto el fuego en Ucrania estará condenado al fracaso si es que este no cuenta con las 'garantías de seguridad'

"Imaginemos que, en una semana (después de una posible tregua), los rusos empiezan a matarnos de nuevo y nosotros respondemos, lo que sería totalmente comprensible. ¿Qué pasará?", continuó.

Asimismo, aseguró que sería complejo que alguien lo remplace en el cargo de presidente en referencia a los pedido del ingreso de un nuevo gobierno y el llamado a comicios. "Para que dejara el cargo, como desea el Kremlin, no se trataría solo de organizar elecciones. También habría que impedir que me presente a las elecciones, lo que sería un poco más complicado", dijo Zelenski.