Líderes de la Unión Europea apoyan a Zelensky tras altercado con Trump en la Casa Blanca: "No está solo"

Los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, y Antonio Costa, presidente del Consejo, aseguraron este viernes 28 de febrero al líder mandatario Volodimir Zelensky que "no está solo", tras su altercado en el Despacho Oval de la Casa Blanca con Donald Trump. Además, el ejército ucraniano aseguró que los soldados “apoyarán al presidente Zelensky”.

Von der Leyen, fue una de las primeras en reaccionar. A través de su cuenta de X, expresó su respaldo al mandatario ucraniano: "Su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Nunca estás solo, querido Presidente Zelensky. En tanto, Kirill Dmitriev, gestor del Fondo Ruso de Inversión Directa y negociador en las conversaciones entre Rusia y EE. UU. del 18 de febrero en Arabia Saudita, describió lo sucedido como un hecho "histórico".

¿Qué desencadenó el enfrentamiento entre Trump y Zelensky?

En un encuentro sin precedentes en la Casa Blanca, Trump y Volodímir Zelensky, protagonizaron un acalorado intercambio que culminó con la abrupta salida de Zelensky. Este incidente ha generado una ola de reacciones a nivel internacional, especialmente entre los líderes de la Unión Europea, quienes han manifestado su firme apoyo a Ucrania en medio de las tensiones con Rusia.

Donald Trump y Volodímir Zelensky se reunieron en la Casa Blanca este 28 de febrero. Foto: AFP

Durante la reunión en el Despacho Oval, Trump acusó a Zelensky de "jugar con la tercera guerra mundial" y de no mostrar suficiente gratitud por el apoyo estadounidense. Según informes, el presidente estadounidense elevó la voz, afirmando: "Usted no tiene cartas que jugar en la negociación". Este tenso intercambio llevó a la cancelación de la conferencia de prensa conjunta y a la salida anticipada de Zelensky de la Casa Blanca.

“No estás siendo agradecido. No es algo agradable. Así va a ser muy difícil”, dijo Trump a Zelensky. Tras un intercambio de palabras, Trump amenazó: “O hacen el trato o los dejamos solos”. Luego, Trump acusó “No tienes cartas fuertes”, a lo que Zelensky respondió: “No vine aquí a jugar a las cartas”. Agregó: “Me recibió en la Casa Blanca para insultarme”.

La respuesta los líderes europeos ante el incidente en la Casa Blanca

La respuesta de los líderes europeos ha sido inmediata y contundente. Ursula von der Leyen expresó: "Su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Nunca estás solo, querido Presidente Zelensky. Seguiremos trabajando con ustedes por una paz justa y duradera".

El presidente francés, Emmanuel Macron, también manifestó su apoyo, destacando la resistencia de Ucrania y subrayando que "Rusia es el agresor en este conflicto". Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en sus redes sociales: "Ucrania no está sola". Además, desde Moscú, el expresidente Dmitri Medvedev celebró el enfrentamiento, calificándolo de "histórico" y afirmando que, por primera vez, Trump dijo la verdad en la cara de Zelensky.

Von der Leyen ratificó su apoyo a Zelensky tras enfrentamiento con Trump. Foto: RTVE.

Por su parte, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, afirmó este viernes que los soldados del país apoyan al presidente Volodimir Zelenski tras su altercado verbal con Donald Trump en la Casa Blanca. "Las fuerzas armadas están con Ucrania, con el pueblo, con el comandante en jefe supremo. Nuestra fuerza está en la unidad", escribió Sirski en redes sociales. "Seguimos destruyendo al ocupante y acercándonos a la victoria", añadió en su breve comunicado.

Zelensky asegura que no se disculpará con Trump

Zelenski afirmó el viernes que "no tiene por qué disculparse con su homólogo estadounidense, Donald Trump", tras el enfrentamiento verbal en la Casa Blanca. En una entrevista con Fox News, Zelenski expresó su postura sobre el diálogo con su homólogo estadounidense. "Respeto al presidente (Trump) y respeto al pueblo estadounidense", declaró. Además, sostuvo que la conversación fue "muy abierta y muy honesta" y enfatizó: "Nadie quiere poner fin a la guerra más que nosotros", en referencia a la invasión rusa que su país enfrenta desde hace tres años.