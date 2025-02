La autora e influencer conservadora Ashley St. Clair ha declarado públicamente que Elon Musk es el padre de su hijo, nacido hace cinco meses. St. Clair compartió esta información en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) el 14 de febrero, explicando que había mantenido el nacimiento en privado para proteger la privacidad y seguridad de su hijo.

De acuerdo con la escritora estadounidense, la decisión de hacerlo público se da ante la inminente cobertura de los medios sensacionalistas. De ser cierta esta revelación, este sería el decimotercer hijo de Musk, quien ya tiene 12 hijos con tres mujeres diferentes: seis con su primera esposa, Justine Wilson; tres con la cantante Grimes; y tres con la ejecutiva Shivon Zilis.

"Elon Musk es el padre"

El comunicado de St. Clair en X, antes Twitter, inicia revelando que "hace cinco meses le di la bienvenida al mundo a un nuevo bebé", para luego indicar que "Elon Musk es el padre". De acuerdo con la misma publicación, la autora decidió mantener esto en secreto para "proteger la privacidad y seguridad" del hijo que asegura haber tenido con el magnate considerado el hombre más rico del mundo.

Según la joven de 26 años, la razón por la que se vio obligada a revelar la existencia del que sería el decimotercer hijo de Musk es porque "en los últimos días ha quedado claro que los medios sensacionalistas tienen la intención de hacerlo, independientemente del daño que cause". En su publicación, también pidió a los periodistas que se abstuvieran de realizar reportajes invasivos.

"Tengo la intención de permitir que nuestro hijo crezca en un ambiente normal y seguro. Por esa razón, pido que los medios respeten la privacidad de nuestros hijos y se abstengan de realizar informes invasivos", cierra el comunicado de la autora estadounidense.

Elon Musk y su posible decimotercer hijo

Si se confirma la paternidad de Ashley St. Clair, este sería el decimotercer hijo de Musk, cuya vida familiar está marcada por relaciones con varias parejas. El CEO de Tesla expresó en diversas ocasiones su interés en la paternidad y su preocupación por la disminución de la tasa de natalidad a nivel global, lo que se refleja en el crecimiento de su familia.

Musk tuvo su primer hijo, Nevada Alexander, en 2002 con su entonces esposa, la autora canadiense Justine Wilson. Sin embargo, el bebé falleció a las diez semanas de vida debido al síndrome de muerte súbita del lactante. Posteriormente, la pareja tuvo cinco hijos más: los gemelos Vivian y Griffin, de 20 años, y los trillizos Kai, Saxon y Damian, de 18 años.

En 2020, junto a la cantante Grimes, Musk dio la bienvenida a su hijo X Æ A-12, seguido por Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus. Además, en 2021 tuvo gemelos, Strider y Azure, con Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink. Su hijo más reciente, cuyo nombre no ha sido revelado, nació a inicios de 2024. De confirmarse el testimonio de St. Clair, esta nueva revelación sumaría otro capítulo a la extensa familia del magnate.

Comunicado completo de Ashley St. Clair

"Hace cinco meses le di la bienvenida al mundo a un nuevo bebé. Elon Musk es el padre. No he revelado esto anteriormente para proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días ha quedado claro que los medios sensacionalistas tienen la intención de hacerlo, independientemente del daño que cause. Tengo la intención de permitir que nuestro hijo crezca en un ambiente normal y seguro. Por esa razón, pido que los medios respeten la privacidad de nuestros hijos y se abstengan de realizar informes invasivos".

