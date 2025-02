Tres niñas mueren tras comer pan envenenado que era destinado para perros callejeros en Chiapas, México

Tres niñas menores de edad sufrieron la desdicha de consumir unos trozos de panes que contenían veneno, aparentemente para controlar el aumento de perritos callejeros en la localidad de San Cayetano, municipio de El Bosque, en Chiapas, México.

Las agraviadas, de 10, 8 y 6 años, no fueron llevadas al Servicio Médico Forense para que les realicen los exámenes de necropsia correspondientes, ya que sus padres decidieron darles santa sepultura en el panteón de la comunidad mencionada luego de haberse llevado a cabo los respectivos velatorios.

¿Cuál fue la causa de que hayan dejado pan envenenado en San Cayetano?

Según las versiones de las personas cercanas a la localidad de San Cayetano, la causa de haber colocado panes envenenados en las calles habría sido para controlar la gran cantidad de perritos callejeros que merodeaban la zona. Sin embargo, aunque este lamentable caso sigue en investigación, este relato aún no ha sido confirmado por las autoridades mexicanas.

Asimismo, se plantea la hipótesis de que las tres menores que consumieron el alimento envenenado lo habrían hecho en la noche del último miércoles 12 de febrero. Por consiguiente, en la mañana del jueves 13 fueron descubiertas por sus padres en una condición de salud inestable debido a la ingesta del producto.

Fue tan potente el veneno que, pese a que llegaron los paramédicos al lugar de los hechos para intentar salvarles la vida, no pudieron lograr el cometido.

Ante esta triste situación que acabó con la vida de tres menores, autoridades de protección civil hicieron un llamado a la población de San Cayetano para que eviten arrojar comida envenenada en la vía pública, sobre todo, en zonas donde suele haber presencia de niños menores.

¿Qué hacer si un menor consume un alimento envenenado?

De acuerdo a la información proporcionada por American Academy of Pediatrics (AAP) y Centers for Disease Control and Prevention (CDC), estas son algunas de las recomendaciones a tomar en cuenta si en caso eres testigo de un menor que se encuentre envenenado:

Mantenga la calma

Actuar con serenidad ayudará a manejar mejor la situación y brindar asistencia eficaz al menor.

Identifique los síntomas

Vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

Mareo o desorientación

Dificultad para respirar

Pérdida del conocimiento

No induzca el vómito

A menos que un profesional médico lo indique, no provoque el vómito, ya que algunas sustancias pueden causar más daño al regresar por el esófago.

Llame de inmediato a emergencias

Contacte a los servicios médicos de urgencia o al centro de toxicología más cercana.

Identifique la sustancia ingerida

Si es posible, conserve el envase o empaque del alimento consumido para informar a los médicos sobre los ingredientes o posibles contaminantes.

No administre remedios caseros

Evite darle leche, agua con sal, aceite u otros remedios sin indicación médica, ya que pueden empeorar la situación.

Supervise la respiración y el estado de conciencia

Si el niño tiene dificultad para respirar o pierde el conocimiento, colóquelo de lado para evitar asfixia y realice maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si es necesario.

Traslade al menor a un centro médico