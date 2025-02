El sábado 8 de febrero un evento inesperado se dio en el mar de Chile. Un joven fue tragado brevemente por una ballena jorobada mientras practicaba kayak, mientras todo era presenciado por su padre, quien grabó el aterrador momento. El incidente ocurrió en las aguas cercanas al Faro San Isidro, en la Bahía El Águila, mientras Adrián Simancas, un joven venezolano de 24 años, realizaba una travesía en packraft.

En el clip, que dura un minuto y medio, se puede ver cómo el muchacho navegaba junto a su padre hasta que se vislumbra la boca abierta de una ballena jorobada. Luego de ello, Simancas desaparece de la toma para solo segundos después reaparecer junto a su bote flotando, esto en medio de los gritos de su padre que le indican, se aferre a la embarcación y se acerque.

"Pensé que me había comido"

“Sentí algo entre azul y blanco que me pasó cerca de la cara, estaba como por un lado y por encima; no entendía qué estaba pasando y entonces me hundí y pensé que me había comido", reveló Adrián Simancas para el medio 24horas. A pesar de la impresión que causa ver las imágenes en el video, las declaraciones de Simancas confirmaron que no tuvo ninguna herida ni lesión.

Quien también expresó su punto de vista fue su padre, quien confirmó haber sentido una tranquilidad al ver reflotar a su hijo. "Cuando volteé no vi nada, y ese fue el único momento de susto que tuve, los tres segundos que no vi a Adrián. De repente salió disparado y ahí me tranquilicé porque lo vi afuera", expresó en la misma entrevista televisiva.

¿Cómo se dieron los hechos en el mar de Chile?

El incidente ocurrió el 8 de febrero de 2025 en la bahía El Águila, ubicada en el estrecho de Magallanes, Chile. Adrián Simancas, un joven de 24 años, estaba practicando kayak junto a su padre, Dell Simancas, cuando de manera repentina una ballena jorobada emergió del agua y lo engulló brevemente.

Según el relato de su padre, la ballena abrió la boca cerca de su hijo y lo atrapó accidentalmente. Sin embargo, al instante lo expulsó ileso, ya que estos cetáceos no pueden tragar objetos grandes debido al tamaño reducido de su garganta. El suceso fue capturado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.