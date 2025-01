Un incidente ocurrió en el Xishuangbanna Primitive Forest Park, ubicado en la provincia de Yunnan, China, cuando una joven artista rusa, conocida como Masha, fue atacada por un pez gigante mientras realizaba su presentación en un espectáculo acuático. La joven, de 22 años, estaba interpretando el papel de una sirena dentro de un acuario, cuando un esturión de gran tamaño la sorprendió.

Lo más alarmante fue que, según la prensa rusa, a pesar de las heridas sufridas durante el ataque, Masha fue obligada a continuar con su actuación inmediatamente después del incidente y se le ofreció una compensación de US$ 100. El acuario no suspendió el espectáculo, lo que ha generado críticas tanto en las redes sociales como en el ámbito público.

Pez gigante capturó la cabeza de la joven artista

De acuerdo al video del ataque, ya difundido en redes sociales, la joven artista venía realizando su coreografía vestida de sirena dentro del acuario, cuando, sin previo aviso, el pez gigante le capturó la cabeza entre sus mandíbulas, para luego liberarla ante el accionar de la joven de 22 años. Cabe indicar que hasta el momento no se confirmó la especie del animal, pero medios indican que se trata de un esturión.

Medios rusos, los cuales fueron citados por Infobae, revelaron que Masha fue obligada a terminar con el espectáculo luego del terrorífico hecho, por el cual recibió daños en el rostro. En redes sociales se viralizó una imagen del rostro de la artista y se muestra un corte en la ceja izquierda. Esto coincide con los reportes de la prensa rusa, que indicaron la presencia de lesiones en la cabeza, el cuello y el ojo.

Según informes de The Sun, los responsables del parque intentaron minimizar la gravedad del incidente, versión que coincide con lo expuesto por The New York Post, que reveló que a Masha se le ofreció US$ 100 por "daños morales" y se le prohibió hablar del hecho.