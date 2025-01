La cancillería de Colombia informó que han “superado el impasse con Estados Unidos” y aceptan los términos de la política de repatriación de Donald Trump tras amenazas de aranceles a las importaciones colombianas y otras medidas como restricciones de viajes contra el oficialismo y revocatoria "inmediata" de visas. Trump había señalado que el rechazo de Petro había puesto "en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública" y afirmó que no permitirán violen "sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y retorno de los criminales".

En un principio, Petro se había rebelado contra las medidas, afirmó que no permitiría el ingreso de los aviones y respondió a Trump con aranceles: "Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos", señaló en X. "No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país", subrayó.

Gustavo Petro cede ante aranceles de Trump

La Casa Blanca informó que suspenderán los aranceles planificados y la mayoría de las sanciones y que Colombia "aceptar sin restricciones a todos los extranjeros ilegales que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras".

A través de un comunicado, afirman que "el presidente Trump seguirá protegiendo ferozmente la soberanía" de Estados Unidos y que "los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es respetado nuevamente".

Por su parte, la cancillería colombiana señaló que el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajarán a Washington D.C. “para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto e intercambio de notas diplomáticas que se dieron hoy entre los dos gobiernos”.

Comunicado oficial de la cancillería de Colombia. Foto: @CancilleriaCol/X

Asimismo, comunicaron que el gobierno, bajo la directriz de Petro, “tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana, en vuelos de deportación”.

Trump se enfrenta con gobiernos de América Latina por migrantes

Las amenazas de Trump de deportar a millones de migrantes lo enfrentan con los gobiernos de América Latina, de donde se estima provienen la mayoría de los 11 millones indocumentados en Estados Unidos.

Brasil expresó el sábado su indignación por el trato dado por la administración Trump a decenas de inmigrantes brasileños deportados a su país el viernes. Los inmigrantes brasileños, deportados en virtud de un acuerdo bilateral previo al regreso de Trump a la Casa Blanca, fueron esposados en el vuelo, en lo que Brasil llamó "flagrante desprecio" por sus derechos fundamentales.

El gobierno mexicano dijo que planeaba abrir nueve refugios para sus ciudadanos y tres más para extranjeros deportados bajo un esquema denominado "México te abraza". La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno proveería asistencia humanitaria para los migrantes deportados antes de repatriarlos a sus propios países.

Honduras, que también tiene una gran cantidad de sus nacionales como migrantes en Estados Unidos, dijo que lanzaría un programa llamado "Hermano ven a casa", que incluye ayudas solidarias en dinero, comida y acceso a oportunidades de empleo.