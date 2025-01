A pocas horas de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró su compromiso con la defensa de sus connacionales, por lo que aseguro que su gobierno no permitirá abusos ni amenazas contra los migrantes. Durante un evento en Puebla, Sheinbaum destacó la importancia de los trabajadores mexicanos en la economía de Estados Unidos y la necesidad de un trato justo y respetuoso hacia ellos.

Sheinbaum enfatizó que los migrantes mexicanos en EE. UU. son esenciales para sectores clave como la construcción, los servicios y la agricultura, quienes aportan significativamente al desarrollo del país vecino. Señaló que, a pesar de la posibilidad de deportaciones masivas, los consulados mexicanos en territorio estadounidense están fortaleciendo sus capacidades para ofrecer asistencia legal a los ciudadanos en situación vulnerable.

Sheinbaum ante la toma de posesión de Trump: “México no es colonia de nadie”

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro su postura ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y reiteró que México es una nación soberana que no cederá ante presiones externas. "Siempre el diálogo ayuda, pero de todas maneras, que se oiga bien, que se oiga lejos: México no es colonia de nadie. No es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano, y siempre vamos a defender al pueblo de México", señaló.

Durante su discurso, Sheinbaum destacó el papel crucial de los mexicanos en la economía estadounidense, quienes envían aproximadamente 65 mil millones de dólares anuales en remesas, lo que representa solo el 20% de sus ingresos, mientras que el resto se queda en EE. UU. "¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos?", cuestionó la mandataria al referirse a la influencia de la comunidad mexicana en diversas industrias.

Estrategias de México ante posibles deportaciones masivas bajo la administración Trump

Ante la amenaza de deportaciones masivas, Sheinbaum anunció que los consulados de México en EE. UU. han sido reforzados con más abogados y recursos para brindar asesoría legal y apoyo a los connacionales. La presidenta aseguró que cualquier mexicano que decida regresar será recibido con programas de reinserción laboral y apoyo económico.

Además, el gobierno mexicano mantiene un diálogo abierto con la administración de Trump para abordar temas clave como la migración, la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el fentanilo en EE. UU., una de las principales preocupaciones de Washington en los últimos años.

Sheinbaum afirmó que su gobierno tiene un plan estratégico para garantizar la seguridad y bienestar de los mexicanos en territorio estadounidense, al tiempo que buscará fortalecer las relaciones México-Estados Unidos bajo un esquema de respeto mutuo.