Primer discurso de Nicolás Maduro luego de jurar como presidente de Venezuela: "No me puso ni EE. UU. ni el imperialismo"

Nicolás Maduro asumió este viernes 10 de enero su tercer mandato consecutivo como presidente de Venezuela en una ceremonia marcada por la controversia política y el rechazo internacional. En su discurso inaugural, Maduro reafirmó su compromiso con el "periodo de la paz" y señaló que su poder "no proviene de Gobiernos extranjeros". La juramentación contó con la presencia de altos funcionarios del chavismo, lo cual consolidó su control sobre las instituciones del país.

A pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición y la falta de reconocimiento de la comunidad internacional, Maduro defendió la legitimidad de su gestión y su apego a la Constitución venezolana. Su mensaje estuvo cargado de retórica populista y alusiones al legado del fallecido Hugo Chávez, buscando reforzar su conexión con las bases del chavismo.

¿Qué dijo Nicolás Maduro en su primer discurso como presidente?

En su intervención, Maduro destacó la continuidad de su proyecto político y su conexión directa con el pueblo venezolano. "Juro que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz", expresó e hizo énfasis en su objetivo de estabilizar el país en medio de las críticas y los desafíos económicos.

El mandatario también reafirmó su posición frente a las acusaciones de autoritarismo: "Si algo caracteriza a Venezuela es la historia de resistencia heroica", afirmó e indicó que su Gobierno continuará enfrentando lo que considera una lucha histórica contra el "imperialismo". Además, se autodenominó un "constitucionalista" y subrayó: "Siempre he cumplido con la Carta Magna, aunque a algunos les puede ‘arder’ esa realidad".

¿Cuál es el contexto internacional del Gobierno de Maduro?

La juramentación de Maduro ocurre en un contexto de aislamiento internacional. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han rechazado su mandato, señalando irregularidades en las elecciones. A pesar de esto, el presidente insistió en que su poder proviene únicamente del pueblo venezolano: "El poder que yo tengo no me lo ha dado un Gobierno extranjero ni un presidente extranjero. A mí no me ha colocado como presidente el Gobierno de los Estados Unidos ni los gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo".

El proceso electoral que permitió su reelección continúa siendo cuestionado. La oposición, liderada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostiene que hubo fraude y que su candidato, González Urrutia, fue el verdadero ganador. Según la PUD, cuentan con pruebas suficientes para respaldar esta afirmación, aunque el gobierno desestima estos señalamientos.

¿Qué busca Nicolás Maduro con este "periodo de la paz"?

Maduro planteó que este mandato se enfocará en garantizar la estabilidad y la paz en Venezuela, enfrentando tanto la crisis económica como las tensiones políticas. En su discurso, evitó detallar medidas concretas, pero reiteró su compromiso con el legado de Hugo Chávez y la "resistencia" frente a las sanciones internacionales.

El dictador también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a sus detractores: "El poder que represento le pertenece a un pueblo y al pueblo me debo". Esta declaración buscaría consolidar su imagen como líder legítimo ante sus seguidores, mientras enfrenta un panorama marcado por la polarización política.