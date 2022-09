Hombre revela lo que vio cuando ‘murió' durante 20 minutos: “Aún no era mi hora”

¿Qué sucede después de la muerte? Scott Drummond, un hombre de 60 años, asegura tener la respuesta para esta duda existencial. Él cuenta que, cuando tenía 28 años, murió durante 20 minutos por una negligencia médica en un hospital de EE. UU.

Tras sufrir un accidente de esquí en 1990, el hombre tuvo que someterse a una operación rutinaria para reparar la lesión. Durante la intervención, una de las enfermeras del quirófano hizo un torniquete quirúrgico erróneo.

Drummond recuerda que escuchó a la sanitaria gritar: “¡Lo he matado!”, mientras salía corriendo de la habitación .

Lo que vio cuando “estaba muerto”

El hombre reveló a Prioritise Your Life que lo siguiente que sintió fue una sensación en el brazo, y que, de repente, estaba flotando por encima de su cuerpo mirando hacia la mesa de operaciones. “Observé cada uno de los puntos de sutura que me pusieron en el pulgar”, comentó.

Mira el video:

También recuerda haber sentido una presencia a su lado, convencido de que la persona que estaba allí era Dios. “Recuerdo tan vívidamente que no podía mirar atrás. En un abrir y cerrar de ojos estaba parado en un campo de flores, donde la persona que estaba conmigo estaba justo a mi lado, pero no podía verla”, sostuvo.

“A continuación, la persona que me había acompañado hasta allí ya no estaba allí”, prosigue con su historia. Añade que, tras llegar a una nube, un brazo le atravesó y le dijo que aún no era su hora, ya que todavía le quedaban cosas en la vida por hacer .

Cuando el brazo salió de él, Drummond fue arrastrado de regreso a su cuerpo tumbado en la sala de operaciones. Desde entonces, asegura que tiene otra percepción de la vida y con el trascurrir de los años ha cambiado sus hábitos dañinos.