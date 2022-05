Por negligencia médica, bebé recién nacida cayó de cabeza tras el parto y recibió 11 puntos de sutura

En Brasil, una bebé recién nacida necesitó 11 puntos de sutura luego de caer de cabeza al piso tras un parto espontáneo en la entrada de un hospital. Josiane Marques Pereira, la madre, contó a las autoridades que la hicieron esperar mucho tiempo para ser atendida, por lo que rompió bolsa y su bebé cayó en el suelo.

La menor tuvo que ser trasladada a otro hospital que pudiera realizar la cirugía respectiva. La operación fue un éxito, pero la familia continúa con los estudios tras haber sido dada de alta, luego de una semana en vigilancia.

PUEDES VER: Hombre que se iba de luna de miel es detenido con 6 kilos de cocaína y su esposa intenta agredirlo

El hecho ocurrió en la Maternidad Sofía Feldman, en la región norte de Belo Horizonte. Debido al golpe, la pequeña sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. El informe policial señala que Josiane ingresó al hospital a las 7.40 a .m. del pasado viernes 6 de mayo por fuertes contracciones.

“Era la maternidad más cercana a mi casa. Tomaron mi expediente y me remitieron a un triaje, pero sólo me midieron la presión arterial y me pidieron que esperara. No hicieron un examen de tacto”, manifiesta la mujer.

El suceso fue registrado el 8 de mayo por la madre de la niña y el caso está siendo investigado. Foto: Clarín

La Policía, de acuerdo a la versión de la madre, asegura que “una enfermera dijo que Josiane tendría que ir caminando a la habitación. Ella respondió que no podía, que su niña estaba a punto de nacer. Ella también es madre de un niño. Aun así, fue obligada a levantarse y caminar”.

PUEDES VER: Rescatan a una mujer tras 72 años esclavizada sin salario ni vacaciones

Josiane narra que, cuando la bolsa se rompió, su esposo quiso conseguir una silla de ruedas, pero el equipo encargado no llegó a tiempo. “No podía permanecer sentada. Necesitaba acostarme, pero no había manera. Así que me senté en el borde del asiento, casi tumbada. Fue entonces cuando sólo sentí que el bebé salía y oí el sonido de su caída al suelo”, detalla la madre.

“Aparecieron varios profesionales del equipo del hospital para ayudar a mi bebé. Hasta ese momento no había nadie a mi lado, pero cuando vieron lo que pasó, todos vinieron”, dice.

La niña, internada en el hospital João Paulo II, fue dada de alta el miércoles 11 de mayo, y ahora se encuentra bien.

“Sobre la ocurrencia de lesiones corporales registradas el 8 de mayo, la Policía Civil de Minas Gerais (PCMG) instituyó procedimientos para investigar el caso. La investigación está siendo llevada a cabo por el Departamento de Policía Especializada para la Protección de Niños y Adolescentes”, afirma la Policía.