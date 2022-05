Donald Trump propone lanzar misiles contra México para “destruir laboratorios de drogas”

El expresidente estadounidense Donald Trump quiso lanzar misiles contra México con el fin de “destruir laboratorios de drogas” y así poner punto final a los cárteles del narcotráfico, según el libro “A sacred oath” escrito por su exministro de defensa Mark T. Esper.

Esta semana, el exfuncionario estadounidense brindó una entrevista al diario The New York Times donde dio pequeños adelantos de su reciente libro. Uno de estos relatos señala a Donald Trump como “una persona sin principios que, dado su interés en él mismo, no debería ocupar un puesto en el servicio público”.

El exministro explicó que esta propuesta fue porque el exmandatario no estaba contento con el constante flujo de drogas que ingresaba desde la frontera mexicana hasta el centro de Estados Unidos. Mark T. Esper asegura que, en al menos en dos oportunidades, Trump preguntó sobre el uso de misiles sobre México e incluso acusó a las autoridades de dicho país de no controlar a los narcotraficantes.

Así mismo, Esper indica que no siguió el pensamiento de Trump y planteó varias objeciones; sin embargo, el expresidente insistió en “disparar algunos misiles Patriot y hacer estallar los laboratorios, en silencio”. El exministro confirma que Trump no estaba bromeando, ya que se encontraba serio cuando pronunció tal ideal.

Otro de los casos que expuso Esper en la entrevista fue su negativa al apoyo de la Ley de Insurrección, la cual implementaba medidas radicales contra los manifestantes en protestas contra el racismo. Él mencionó que Trump propuso “simplemente dispararles” a las personas que ejercían su libertad a la protesta tras el brutal asesinato al afroestadounidense George Floyd.